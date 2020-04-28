Выставка «Нефтегаз» и Национальный нефтегазовый форум второй раз переносятся на 2021 год. Первый перенос был на 23 июня 2020 года.

Ввиду неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации на территории России и в мире, руководствуясь принципами заботы о безопасности и благополучии участников и гостей наших мероприятий, мы вынужденно объявляем о переносе сроков проведения 20-й юбилейной международной выставки «Нефтегаз» и Национального нефтегазового форума на 2021 год. Выставка и форум традиционно пройдут в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» в привычные для экспонентов и посетителей весенние сроки с 26 по 29 апреля 2021 года. Все билеты для посещения выставки «Нефтегаз-2020», полученные при регистрации на сайте выставки, будут действительны для посещения выставки в 2021 году.

Также принято решение о переносе сроков проведение в Экспоцентре следующих международных выставок:

«Обувь. Мир кожи-2020. Весна» – на 16-19 марта 2021 года

«Нефтегаз-2020» – на 26-29 апреля 2021 года

«Шины, РТИ и каучуки-2020» – на 20-23 апреля 2021 года

«Металлообработка-2020» – на 24-28 мая 2021 года

«Электро-2020» – на 07-10 июня 2021 года

«Мир стекла-2020» – на 07-10 июня 2021 года

Источник : Neftegaz.RU, 27 апреля