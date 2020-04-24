Спад или все хорошо прекрасная маркиза. В Минпромторге заявили, что пандемия коронавируса может вызвать срыв сроков сдачи судов и спад мирового судостроения

Пандемия коронавируса пока не вызвала спада производства судов в России, но может негативно сказаться на мировом судостроении, следует из сообщения Минпромторга РФ. В четверг состоялось 130-е заседание рабочей группы по судостроению Организации экономического сотрудничества и развития, с российской стороны в заседании приняли участие представители департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга. Как говорится в пресс-релизе, участники мероприятия отметили, что стоящие перед отраслью новые вызовы и риски, вызванные влиянием кризиса COVID-19 и его последствий на судостроительную промышленность, нельзя недооценивать. "Кризис может оказать негативное влияние не только на финансовое состояние мировой судостроительной промышленности, но и на производственный процесс в целом и действующие кооперационные цепочки", - подчеркивается в сообщении.

Национальная Ассоциация нефтегазового сервиса, 23 апреля