НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ АРМАТУРНОГО ЗАВОДА ТЕРМОБРЕСТ: БЛОКИ КЛАПАНОВ В УГЛОВОМ ИСПОЛНЕНИИ

Угловые блоки марки ТЕРМОБРЕСТ – это единая рампа, состоящая из последовательно собранных отдельных изделий (фильтры, электромагнитные клапаны и др. устройства) в угловом исполнении корпуса. Блоки клапанов используются для установки на объектах с ограниченным пространством, где установка линейных блоков клапанов затруднена по строительной длине, например, в модульных котельных. Комбинация угловых и линейных клапанов позволяет сформировать газовую рампу практически для любого газогорелочного устройства. Применение блоков позволяет значительно уменьшить габариты и материалоемкость арматурной группы горелки, количество сварных швов, трудоемкость монтажа и пусконаладочных работ, повысить надежность работы и удобство обслуживания. Все блоки клапанов номинальным диаметром DN 40 – 200, изготавливаемые заводом ТЕРМОБРЕСТ, могут быть изготовлены в угловом исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- DN40…200, фланцевое присоединение;

- Рmax – 6 бар;

- Климатическое исполнение – У3.1 (-30…+60°С), У2 (-45…+60 °С), УХЛ2, УХЛ1 (-60…+60 °С);

- Температура рабочей среды: -60…+70°С, -45…+120 ˚С (специальное исполнение - указывается в обозначении).

ДОСТОИНСТВА:

- Меньшая строительная длина газовой рампы;

- Коэффициент сопротивления на 40% меньше в сравнении с линейными блоками;

- Множество типовых схем, возможность разработки индивидуального решения под конкретный проект;

- Могут изготавливаться во взрывозащищенном исполнении, а также комплектоваться датчиками положения затворов клапанов, датчиками реле-давления, регуляторами-стабилизаторами давления, блоками контроля герметичности.

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