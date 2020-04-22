Список системообразующих предприятий Минпромторг. Часть 1. Нефтегазовое машиностроение и лесопромышленый комплекс (данные на 21 апреля, список дополняется)

Критерии для нефтегазового машиностроения:
Выручка – не менее 2 000 млн. руб.; Численность – не менее 250 чел.
· АО «Новомет-пермь», ИНН:5904002096
· ОАО «Волгограднефтемаш», ИНН:3446003396
· ООО «Уралмаш НГО Холдинг», ИНН:7707727918
· АО «Группа ГМС», ИНН:7708678325
· ПАО «Объединенные машиностроительные заводы», ИНН:6663059899
· ГК «Интегра», ИНН:7725648850
· ООО «Газпром бурение», ИНН:500302649
· ООО «РУСГАЗБУРЕНИЕ», ИНН:7704459330
· АО «Руст-95», ИНН:7728120384
· ООО «Челябинский компрессорный завод», ИНН:7452118226
· ООО «ВИЛО РУС», ИНН:7702176142
· ОАО «БОРХИММАШ», ИНН:3604001059
· ООО «ЧелябинскСпецГражданстрой», ИНН:7451211335
· ЗАО ПК Космос-Нефть-газ, ИНН:3663019523
· ОАО «НПО «Тяжпромарматура», ИНН:7717662787
· ГК «ГАЗМАШПРОЕКТ», ИНН:7725843681
· ООО «Гусар», ИНН:3304009593
· АО «РЭП ХОЛДИНГ», ИНН:7806151791
· АО «Атомэнергомаш», ИНН:7706614573
· АО «Акционерная компания «Корвет», ИНН:4501006138
· ООО «НПО «Эталон», ИНН:5906078439
Лесопромышленный комплекс:
Критерии для лесопромышленного комплекса:
Выручка – не менее 5 000 млн. руб.; Численность – не менее 500 чел.
· АО «Группа «ИЛИМ», ИНН:7840346335
· АО «Монди сыктывкарский ЛПК», ИНН:1121003135
· АО «Готэк», ИНН:4633000037
· ООО «Группа компаний «Сегежа», ИНН:7703803710
· ОАО «Архангельский ЦБК», ИНН:2903000446
· ООО «Свеза», ИНН:5024154489
· ООО ПКП «Титан», ИНН:2901008961
· ООО «СФТ Групп», ИНН:7704334669
· ООО «Кроношпан», ИНН:5011021227
· АО «Череповецкий ФМК», ИНН:3528006408
· ОАО «Селенгинский ЦКК», ИНН:309000133
· ООО «Группа компаний УЛК», ИНН:2922008546
· АО «Соликамскбумпром», ИНН:5919470121
· ЗАО «НП НЧ КБК им. С.П. Титова», ИНН:1650017638
· ООО «УК «ОБФ», ИНН:4027067176
· АО «Волга», ИНН:5244009279
· ООО «Уралбумага», ИНН:7405005401
· ОАО «Сыктывкар Тисью Групп», ИНН:1121016110
· ООО «Современные технологии обработки древесины», ИНН:7840322535
· ООО «Томлесдрев», ИНН:7017213271
· ООО «Лесресурс» (вместо Русфореста), ИНН:3808156861
· ОАО «Сясьский ЦБК», ИНН:4718011856
· ЗАО «Интернейшнл Пейпер», ИНН:4704012472
· ООО «СВИСС КРОНО», ИНН:4407006010
· ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», ИНН:6723019741
· ЗАО «Лесозавод 25», ИНН:2928001265
· ООО «ПП Гофрокомбинат», ИНН:5035040606
· АО «АРХБУМ», ИНН:2903003430
· ООО «Эссити», ИНН:4704031845
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