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Список системообразующих предприятий Минпромторг. Часть 1. Нефтегазовое машиностроение и лесопромышленый комплекс (данные на 21 апреля, список дополняется)

22 апреля, 2020 5

Критерии для нефтегазового машиностроения:

Выручка – не менее 2 000 млн. руб.; Численность – не менее 250 чел.

· АО «Новомет-пермь», ИНН:5904002096

· ОАО «Волгограднефтемаш», ИНН:3446003396

· ООО «Уралмаш НГО Холдинг», ИНН:7707727918

· АО «Группа ГМС», ИНН:7708678325

· ПАО «Объединенные машиностроительные заводы», ИНН:6663059899

· ГК «Интегра», ИНН:7725648850

· ООО «Газпром бурение», ИНН:500302649

· ООО «РУСГАЗБУРЕНИЕ», ИНН:7704459330

· АО «Руст-95», ИНН:7728120384

· ООО «Челябинский компрессорный завод», ИНН:7452118226

· ООО «ВИЛО РУС», ИНН:7702176142

· ОАО «БОРХИММАШ», ИНН:3604001059

· ООО «ЧелябинскСпецГражданстрой», ИНН:7451211335

· ЗАО ПК Космос-Нефть-газ, ИНН:3663019523

· ОАО «НПО «Тяжпромарматура», ИНН:7717662787

· ГК «ГАЗМАШПРОЕКТ», ИНН:7725843681

· ООО «Гусар», ИНН:3304009593

· АО «РЭП ХОЛДИНГ», ИНН:7806151791

· АО «Атомэнергомаш», ИНН:7706614573

· АО «Акционерная компания «Корвет», ИНН:4501006138

· ООО «НПО «Эталон», ИНН:5906078439

 

Лесопромышленный комплекс:

Критерии для лесопромышленного комплекса:

Выручка – не менее 5 000 млн. руб.; Численность – не менее 500 чел.

· АО «Группа «ИЛИМ», ИНН:7840346335

· АО «Монди сыктывкарский ЛПК», ИНН:1121003135

· АО «Готэк», ИНН:4633000037

· ООО «Группа компаний «Сегежа», ИНН:7703803710

· ОАО «Архангельский ЦБК», ИНН:2903000446

· ООО «Свеза», ИНН:5024154489

· ООО ПКП «Титан», ИНН:2901008961

· ООО «СФТ Групп», ИНН:7704334669

· ООО «Кроношпан», ИНН:5011021227

· АО «Череповецкий ФМК», ИНН:3528006408

· ОАО «Селенгинский ЦКК», ИНН:309000133

· ООО «Группа компаний УЛК», ИНН:2922008546

· АО «Соликамскбумпром», ИНН:5919470121

· ЗАО «НП НЧ КБК им. С.П. Титова», ИНН:1650017638

· ООО «УК «ОБФ», ИНН:4027067176

· АО «Волга», ИНН:5244009279

· ООО «Уралбумага», ИНН:7405005401

· ОАО «Сыктывкар Тисью Групп», ИНН:1121016110

· ООО «Современные технологии обработки древесины», ИНН:7840322535

· ООО «Томлесдрев», ИНН:7017213271

· ООО «Лесресурс» (вместо Русфореста), ИНН:3808156861

· ОАО «Сясьский ЦБК», ИНН:4718011856

· ЗАО «Интернейшнл Пейпер», ИНН:4704012472

· ООО «СВИСС КРОНО», ИНН:4407006010

· ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН», ИНН:6723019741

· ЗАО «Лесозавод 25», ИНН:2928001265

· ООО «ПП Гофрокомбинат», ИНН:5035040606

· АО «АРХБУМ», ИНН:2903003430

· ООО «Эссити», ИНН:4704031845

 

Сайт Минпромторг, 21 апреля


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