ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА К ЧИТАТЕЛЯМ, АВТОРАМ И РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ ЖУРНАЛА ТПА

Потери от пандемии будут огромными не только в экономике, но и в настроениях всего общества, в науке, технике, высшем образовании и здесь на первое место выйдет техническая достоверная информация о жизни отрасли, о людях, технарях, о новых директорах, специалистах, новой уникальной продукции заводов. Это все могут аккумулировать журналы, выставки, конференции, круглые столы. Их нельзя потерять!

Почти все арматурные предприятия сейчас работают. ТПА на связи со всеми заводами, авторами и рекламодателями. Кризис - это возможность для рекламодателей заново заявить о себе, пока многие другие сокращают рекламу. Это все обязательно пройдет, пандемия закончится, как заканчивались и все предыдущие, все это временно. И когда все это закончится в отрасли появится определенный вакуум и выиграют те, кто сейчас не перестает заявлять о себе: писать статьи, обзоры, размещать информационные модули Брифинги.

Журнал ТПА в этом сейчас главный инструмент при отсутствии выставок и семинаров. Не верю, что все уйдет в онлайн. Люди хотят общаться и читать настоящие журналы на глянцевой бумаге, а не тусклые и одинаковые ПДФ файлы с электронными версиями СМИ с экрана планшета. Также никто более 10 минут не выдерживает занудливых технических вебинаров.

ТПА - это современный технический журнал, который рассылается Почтой России всем крупным потребителям арматуры и приводов. Все работающие потребители его получат в июне, августе, октябре.

Дедлайн нового номера, который сейчас готовится к печати - 1 июня.

Посмотрите еще раз перечень системообразующих предприятий ТЭК на сайте Минэнерго.В итоге 97 организаций ТЭК - потребители арматуры и все они работают. Арматурные заводы, поставщики и ТД также все работают. Никто не сидит дома.

Поэтому если все заняты и работают то ситуация будет исправляться.

Готовы сотрудничать и размещать материалы бесплатно или с максимальными скидками.

Дмитрий Грак, 20 апреля