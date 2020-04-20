КЛЮЧЕВЫЕ РАБОТАЮЩИЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ТПА В ТЭК. Минэнерго сформировало перечень из 97 системообразующих организаций российской экономики в части топливно-энергетического комплекса (ТЭК)

В перечень включаются организации по утвержденным критериям и порядку, среди которых, в т.ч., доминирующее положение организации на рынке определенного товара, осуществление разработки и внедрения критически важных технологий и критически важного программного продукта, обеспечение информационной безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации государственных информационных систем. В итоговый документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям ТЭК. Включение организаций осуществляется на основании отраслевых показателей по предложениям федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих выработку государственной политики в соответствующих отраслях, а также государственных корпораций. Расчет показателей осуществляется по группе компаний. Критерием для включения организации в перечень является превышение минимальных значений отраслевых показателей, определенных отдельно для каждой отрасли. Всего в перечень были включены 97 организаций, в т.ч., 4 из которых находятся в Республике Крым. Решение о включении организации в перечень принимается правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

19 апреля, ИА Neftegaz.ru