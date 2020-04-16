В Италии арматурные заводы с 14 апреля начали работу. Пршли отгрузки продукции с заводов Giacomini прерванные в связи с обязательной приостановкой деятельности всех компаний в Италии

До 14 апреля заводы не работали в соответствии с Декретом национального правительства от 23/03, направленного на защиту населения и предотвращения распространения заболевания COVID-19. Улучшение эпидемиологической ситуации в Италии в последние дни, и новый Декрет правительства позволяет возобновить отгрузки продукции со склада предприятия. Срок полной остановки отгрузок от Giacomini в Италии составил немногим более двух недель. В это же время продолжались непрерывные поставки со склада Giacomini в России, где был создан достаточный запас продукции на все время приостановки деятельности предприятий. Таким образом практически удалось избежать нехватки оборудования Giacomini, или задержек с ее поставкой в период карантина в Италии.

Источник: https://www.c-o-k.ru, 15 апреля