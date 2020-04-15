АДЛ РАБОТАЕТ НЕ СНИЖАЯ МОЩНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ. КОМПАНИЯ вошла в утверждённый перечень предприятий, которым разрешено продолжить производственный процесс

АДЛ, как крупная компания, занимающаяся разработкой, производством и поставкой инженерного оборудования для сферы ЖКХ и строительства, вошла в утверждённый постановлением губернатора региона перечень предприятий, которым разрешено продолжить производственный процесс при соблюдении всех необходимых санитарных норм. В рамках проверки организации рабочего процесса и соблюдения новых требований для предприятий, производственный комплекс АДЛ посетил глава Коломенского городского округа Денис Лебедев. Он прошел весь путь от проходной до рабочего места обычного специалиста и установил, что все соответствует необходимым требованиям и санитарным нормам. Как и положено, на пропускном пункте обрабатывают руки антисептиком, выдают перчатки и маску, проводят дополнительный инструктаж по мерам противовирусной безопасности. При входе на производство всем посетителям, без исключения, проверяют температуру. По всей территории производственного комплекса размещены специальные средства для обработки рук, в производственных и общественных помещениях висят графики уборки и графики посещения, чтобы избежать массового скопления людей. А также, хоть и на территории завода действует пропускной режим, все двери открыты, чтобы избежать лишнего контакта с ручками дверей. Производственный комплекс АДЛ продолжает работать в прежнем режиме, выполняя все обязательства перед своими партнерами, поставляя в срок оборудование на строительные объекты страны, в том числе и инженерное оборудование для строительства новых медицинских центров для борьбы с вирусом и возвращения социальной жизни в привычное русло.

Сайт АДЛ, 14 апреля