Срочно!Внимание! ООО «НПФ «РАСКО» приостанавливает «контактную» деятельность на период с 13.04 по 19.04 в связи с Указом Мэра Москвы С.С. Собянина в редакции от 10 апреля 2020 г

Указом Мэра Москвы от 05 марта 2020г. № 12-УМ (в редакции от 10 апреля 2020 г. № 42-УМ (п.4) с 13 апреля 2020 г. по 19 апреля 2020 г. временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений, сооружений (помещений в них), где осуществляется деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, указанная в приложении 3 к Указу.

Нашей компанией направлено Письмо (№ СЗ/20-04-10 от 11 апреля 2020 г.) Мэру г. Москвы г-ну Собянину С.С. с запросом разрешения на продолжение деятельности нашей компании в указанный период. Однако, до получения запрашиваемого разрешения ООО «НПФ «РАСКО» вынуждено приостановить посещение своих помещений гражданами / потребителями / заказчиками на период с 13 по 19 апреля 2020 г., временно ограничив отгрузки продукции потребителям непосредственно со склада компании. Все отгрузки по заказам потребителей будут производиться через Транспортные компании при предварительном оформлении отгрузочных документов. Напоминаем, что офис нашей компании переведен на режим удаленной работы, и все сотрудники имеют доступ к своим компьютерам, корпоративным телефонным номерам и электронной почте. Приём и обработка заявок продолжают производиться дистанционно, специалисты предприятия постоянно находятся на связи и оперативно реагируют на все поступающие запросы.

Сайт ПКФ РАСКО, 13 апреля