В Санкт-Петербурге издателям и редакциям СМИ открыли офисы для работы. Журнал ТПА №2-2020 в пятницу 10 апреля разослан подписчикам и рекламодателям Почтой России и ПОНИ-Экспресс

Согласно подписанному губернатором Санкт-Петербурга документу от 10 апреля снимается запрет на предоставление услуги связи, в сфере информационных технологий и СМИ. Деятельность в сфере СМИ регулируется ФЗ 2124 «О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ».

Деятельность в области информационных технологий: Эта группировка включает: - деятельность порталов поиска в информационно-коммуникационной сети Интернет, обработку данных, по созданию, изменению и использованию баз данных и хостинг; - прочую деятельность, прежде всего по предоставлению информации 63.1 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность (полный текст в интернете)

Пресс-релиз в Facebook, МЦ ТПА, 10 апреля