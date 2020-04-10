9 апреля. Предприятия ПГ КОНАР продолжают исполнять контрактные обязательства в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Производственный процесс ведется в непрерывном режим

Предприятия группы КОНАР обеспечивают выпуск машиностроительной продукции для бесперебойного транспорта нефти и нефтепродуктов. По заказу Министерства обороны РФ предприятия группы КОНАР задействованы в изготовлении металлоконструкций для строительства одного из многофункциональных медицинских центров, которые будут принимать заболевших в случае массового распространения коронавирусной инфекции в регионах. (На фото – процесс отгрузки металлоконструкций для МФМЦ в г. Хабаровск). КОНАР выпускает изделия для реализации проекта компании «Новатэк» по возведению центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Кольская Верфь» в городе Мурманске. Также КОНАР является единственным в России производителем основных компонентов электрических винторулевых колонок по заказу компаний «Сапфир» и АВВ для СПГ-танкеров, осваивающих Северный морской путь. Развитие отрасли СПГ обеспечит ежегодный прирост ВВП России на 1,5% в течение 10 лет. Благодаря расширению компетенций компании КОНАР, Челябинск становится ключевым в России центром по производству оборудования для судостроения, в том числе локализации уникальной движительной системы Azipod, обеспечивающей судам надежность и ледовую проходимость.

На территории индустриального парка «Станкомаш», где расположены основные производственные мощности компании КОНАР, соблюдаются все условия для профилактики и предотвращения заражения сотрудников. В каждом цехе и здании размещены установки для антисептической обработки рук, используются портативные аппараты для измерения температуры тела проходящих на территорию. Рабочие обеспечены защитными масками и личными санитайзерами с антисептиком, все поверхности регулярно обрабатываются дезинфицирующими растворами. В режиме повышенной готовности действует медицинская служба, работает внутренняя «горячая линия», размещены информационные листовки по профилактике коронавируса с подробными разъяснениями, как действовать в той или иной ситуации. По совокупности реализуемых мероприятий территория индустриального парка «Станкомаш» может считаться одной из самых безопасных в городе. При этом на дистанционный режим переведены сотрудники, чьи должностные обязанности можно обеспечить без непосредственного присутствия на рабочем месте.

Предприняты все возможные меры, чтобы выполнить производственные обязательства в срок и без ущерба для здоровья людей, сохранить коллективу регулярный доход и уровень зарплаты, обеспечить на будущее возможности для получения новых контрактов. Работая над стратегически важными заказами, Промышленная группа КОНАР продолжает вносить вклад в экономическое развитие Челябинской области

Сайт АО КОНАР, 9 апреля