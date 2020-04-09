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НОВОЕ! Литейный цех арматурного завода «ТЕРМОБРЕСТ» готов оказать услуги по изготовлению отливок из алюминиевых сплавов под заказ, с возможностью их последующей обработки

09 апреля, 2020 9

Завод «ТЕРМОБРЕСТ» располагает современным литейным производством, технический и технологический уровень которого позволяет изготавливать детали высокого качества, в том числе и газоплотные.

Изготовление отливок мы осуществляем двумя способами:

- методом литья в кокиль;

- методом литья под давлением, на современных роботизированных литейных машинах.

Максимальный вес отливки – 40 кг.

Каждая полученная отливка подвергается стопроцентному и многостадийному контролю.

Литейная оснастка для изготовления отливок предоставляется заказчиком, либо изготавливается заказчиком по нашим рекомендациям (под наши литейные машины). Также оснастка может быть разработана и изготовлена специалистами «ТЕРМОБРЕСТ» под индивидуальные требования заказчика.

 

Письмо в редакцию ТПА, 8 апреля


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