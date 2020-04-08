Новый игрок на рынке ТПА. Московская машиностроительная Группа КАНЕКС выполнит проектное сопровождение, поставку, шеф-монтаж и наладку запорно-регулирующей арматуры и оборудования, также проведет обучение персонала

Инжиниринг и изготовление займут около года. Отгрузка запланирована на период с марта по декабрь 2021 года. А комплексное опробование всех систем отделения приемки, хранения и приготовления реагентов начнется в начале 2022 года. В комплект поставки входит емкостное и вспомогательное оборудование, парк специальных насосов с трубопроводами и запорно-регулирующей арматурой. Помимо этого, отделение будет оснащено лучшим в своем классе электротехническим оборудованием и АСУТП, которые обеспечат качественное приготовление и стабильную подачу реагентов. В истории группы «КАНЕКС» это не первый контракт с горно-химической компанией, но первый — на комплексное оснащение целого отделения фабрики. «Мы успешно работаем во всех сегментах горнодобывающей отрасли, совершенствуя производство, повышая качество продукции и услуг и открывая новые возможности для заказчиков. Закрепление на рынке минеральных удобрений еще раз подтверждает нашу репутацию надежного партнера», — комментирует победу в тендере коммерческий директор АО «КАНЕКС ТЕХНОЛОГИЯ» Илья Колунтаев.

Группа «КАНЕКС» — многопрофильный промышленный холдинг, один из ведущих российских производителей горно-шахтного и обогатительного оборудования, станков и инструмента. Оказывает полный комплекс услуг для горнодобывающих компаний: от проектирования до строительства и запуска предприятия в эксплуатацию. Основана в 1994 году. Включает в себя производственные, проектные и торговые активы.

Источник: КАНЕКС Группа, 7 апреля