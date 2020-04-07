Компания Profactor Armaturen GmbH (Профактор Арматурен Гмбх) не допустит резкого повышения цен и будет сдерживать стоимость продукции ТМ PROFACTOR на российском рынке

Руководство компании приняло решение заморозить нынешнюю стоимость товаров ТМ PROFACTOR и не повышать её до 30 апреля 2020 года. На этот период все расходы по компенсации подорожавшего сырья и увеличения себестоимости производства сантехнических товаров Профактор Арматурен Гмбх берет на себя, а не перекладывает этот груз на плечи клиентов.

Незначительное повышение стоимости продукции ТМ PROFACTOR произошло 1 апреля и составило всего 10%, тогда как курс российской национальной валюты обвалился на 25% и более. Этой ситуацией воспользовались некоторые производители сантехники и резко подняли цены на свою продукцию, что сравнимо с шоковой терапией, способной негативно отразиться на российских потребителях и вызвать серьезные последствия.

Политика Профактор Арматурен Гмбх традиционно ориентирована на заботу и поддержание клиентов, тем более в условиях кризиса и нестабильной экономической обстановки. Компания всегда старается создать максимально благоприятные и комфортные условия для партнеров и дилеров. В этой связи, PROFACTOR гарантирует стабильные цены на весь ассортимент продукции ещё, как минимум, в течении месяца. Профактор Арматурен Гмбх дорожит своими клиентами и выражает глубокую признательность за выбор продукции ТМ PROFACTOR. Для оптовых покупателей наших товаров продолжает действовать система скидок в соответствии с объемами закупок. Оставайтесь с PROFACTOR, он не подведет!

Пресс-служба компании Profactor Armaturen GmbH