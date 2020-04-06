Колонка главного редактора ТПА. Как жить дальше? Все начинать сначала!? Чтобы осознать, что надо делать в условиях «нерабочих дней», можно вспомнить аналогичные ситуации из прошлого

Кризисов такого масштаба еще не было и сравнивать, практически, не с чем. Был дефолт 1998 года, когда банковские платежи остановились и нас выручили коммерческие фирмы, которые платили наличкой. Мы «высадили» людей за свой счет. Но в той ситуации вся экономика работала, можно было спокойно приезжать в офис и там стабильно что-то делать. Мы не были «надомниками» как сейчас. Поэтому этот кризис быстро завершился, почти за 2 месяца. Сейчас другая ситуация: все офисы закрыты под страхом огромных штрафов для арендодателей. Как начислять зарплату и налоги дистанционно вряд ли кто понимает.

Второй главный урок - это начать поиск новых партнеров. Искать надо среди тех кто есть в перечнях работающих промышленных предприятий, которые сегодня формируются в каждом регионе. Для этого нужны маркетологи и опытные коммерсанты, знающие досконально рынок трубопроводной арматуры. Из этих перечней нужно сформировать не только новое реальное партнерство, но и новую номенклатуру, а также модернизировать схему продаж.

В итоге сравнивать не с чем кроме нуля. Но как сравнивать с нулем никто толком не понимает и поэтому все надо начинать сначала. Мало ли кто какие зарплаты получал раньше. Мало ли какие были обороты, какие условия отгрузки и оплаты – это все лучше забыть. Чтобы сохраните хоть какую-то возможность продолжить бизнес нужно переосмыслить все то, что было ранее. Реальной помощи в виде отсрочки НДС и НДФЛ не будет. На зарплату денег не станет уже в июне. Тянуть время и ждать помощь уже не просто наивно, а смертельно. Надо работать, не плакаться и все начинать с самого начала!

Сейчас, в кризис, сокращать расходы на рекламу – это все равно что отрубать себе голову, для того чтобы она перестала болеть. Если отключаем рекламу сейчас, то это значит, что после ограничений в мае-июне не сразу пойдут клиенты? Или не пойдут вообще? Многие СМИ для экономии средств на печать тиража перешли в электронный формат. Верить в то, что размещено в файле, который за 10 минут можно отредактировать и разместить заново с изменениями, – это не умно. То что Вы держите этот отпечатанный номер ТПА в своих руках - это тяжелый труд редакции. Огромными усилиями удалось запустить производство в типографии и найти бумагу по оптимальной цене (уже есть реальный дефицит хорошей европейской бумаги для печати). Не верьте обращениям и письмам неадекватных "СМИ", что они выходят в прежнем формате и в ранее установленные сроки. Все издательства и типографии не работают и в списки работающих попасть невозможно без и специальных мер. Редакция ТПА прошла через это и мы знаем как делать журнал даже в эти «нерабочие дни».

Почти все СМИ кроме ТПА были заточены под выставки, которых уже нет и рассылка тиража теперь возможна только Почтой России и только тем, кто попал в списки работающих предприятий в каждом регионе. Рассылка ТПА потребителям арматуры будет проводится только тем предприятиям, которые есть в этих списках. Мы продолжаем издавать журнал ТПА и уже работаем над новым июньским номером. Готовы сотрудничать и уверены в успехе нашей работы. Спасибо Вам.

Дмитрий Грак,

Санкт-Петербург, 6 апреля 2020 года