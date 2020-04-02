Объявлены новые даты проведения «ИнтерСтройЭкспо» – главной строительной выставки на Северо-Западе. В 2020 году выставка состоится в санкт-Петербурге 2-4 сентября в КВЦ «Экспофорум»

Организационный комитет принял решение о переносе сроков проведения выставки на 2-4 сентября 2020 года с учетом последних событий, произошедших в результате глобального распространения COVID-19, и после консультаций со всеми ключевыми заинтересованными сторонами. Новые даты позволят сохранить масштаб мероприятия и обеспечить безопасность всех участников и посетителей выставки. «ИнтерСтройЭкспо» – это главное событие строительной индустрии Северо-Западного региона. Одновременно с выставкой «ИнтерСтройЭкспо» на одной площадке пройдут инженерная выставка Engineerica и интерьерная выставка Design&Decor St. Petersburg. Межотраслевая платформа на территории более 4 500 кв.м. соберет более 250 компаний- участников из России и зарубежных стран.

Письмо фирмы МВК в ТПА от 1 апреля