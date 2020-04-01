Обзор из Китая. Воздействие COVID 19 на экономику Китая. Обзор экономических показателей, по которым можно сделать оценки воздействия вируса в машиностроении (Автор сотрудник редакции ТПА К.Лебедев)

Важнейшим показателем свидетельствующим о состоянии экономики, в случае обзора промышленности является индекс PMI. Данный индекс в феврале существенно снизился на 24,1 процентных пункта, обновлённый индекс составил 28,9%, такие данные были приведены национальной службой статистики Китая. Причиной резкого снижения индекса является эпидемиологическая обстановка вызванная вирусом COVID 19. Указанный уровень падения оценивается, скорее всего, как самая нижняя точка PMI, которая была достигнута в результате этих событий, однако необходимо аккуратно делать оценки будущего в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире. Указанные события так же отразились на спросе на нефть и нефтепродукты, общие поставки сырой нефти в феврале месяце на терминалы были снижены. Согласно исследованию CNPC спрос внутри Китая на дизельное топливо прогнозируемо снизился в первом квартале на 35,6% по сравнению с подобным периодом прошлого года.

Переходя к более детальному рассмотрению промышленности Китая выходящей необходимо подчеркнуть следующее, участие Китая в том числе его отрасли машиностроения в мировых производственных цепочках, как запчастей , так и производства готовой продукции является одним из ключевых. Согласно данным UN COMTRADE на 2018 Китай экспортировал и импортировал около 20% мировых объемов данной продукции. Выручка предприятий машиностроения Китая в 2019 году по данным китайской федерации машиностроителей составила 21,76 триллиона юаней, что составляет примерно 3,11 триллиона долларов США, рост составил 5,1%.

События связанные с вирусом COVID 19 так же отразились на машиностроении, в феврале 2020 года, по данном Китайской ассоциации строительного машиностроения на основе обзора 24 производителей экскаваторов, было отмечено снижение продаж по сравнению с этим же месяцем предыдущего года на 50,5%, в январе-феврале по сравнению с предыдущим годом составляет снижение на 37%. Подобная же статистика, для производителей погрузчиков, при опросе 23 производителей отмечено снижение продаж в феврале на 41,2 %, в январе-феврале снижение составляет 29,8%. Цифры падения в строительном машиностроении могут быть использованы для оценки падения в других подотраслях.

В конце февраля, начале марта в том числе в машиностроительной отрасли стала постепенно улучшаться деловая обстановка. В целом на конец февраля многие крупные предприятия в том числе отрасли машиностроения возобновили свою работу на более чем 90%. Что касается малых и средних предприятий то согласно телефонному опросу проведённому сетью экономического обзора ситуация на конец февраля не столь оптимистичная. Малые предприятия испытывают трудности с восстановлением производственных цепочек как при поставках необходимых для их производства материалов так и для дальнейшего сбыта. Согласно оценкам Китайской федерацией машиностроения на начало марта, отрасль машиностроения должна восстановиться во втором квартале, однако карантинные мероприятия в ЕС и других странах окажут существенное воздействие на отрасль, как в плане экспорта, так и импорта запасных частей и оборудования.

На начало марта согласно Китайской федерации машиностроителей воздействие последствий связанных с распространением вируса COVID 19 на отрасль оценивалось, что отрасль сможет сохранить в среднем ожидаемый рост выручки и доходов. Оценка роста производства составляет 5% в год.

Для обеспечения роста и восстановления машиностроения разработана и реализуется система поддерживающих мероприятий, в первую очередь это рост инвестиций в строительство и инфраструктуру, что является одним из фундаментов функционирования отрасли. На государственном уровне осуществляется широкий комплекс мероприятий по восстановлению промышленности и торговли, стабилизации иностранных инвестиций и внешней торговли, в том числе увеличение кредитования внешней торговли, отсрочка погашения кредитов и процентов по ним, поддержки коммерческих страховых компаний в рамках страхования экспортных кредитов. Одной из стратегий восстановления отрасли будет использование крупных предприятий отрасли, у которых есть более широкий доступ к инструментам восстановления, в целях стимулирования работы предприятий входящих в их цепочки поставок том числе малых и средних предприятий.

Выход для отрасли видится в двух направлениях, восстановлении внешнего и внутреннего спроса. Внешний спрос на продукцию предприятий машиностроения столкнулся с целой цепью неблагоприятных событий в экономиках ЕС и США. Предприятия и целые отрасли приостановили работу, в этих странах ожидаемо падение индекса PMI и уровня внешней торговли. Это естественно будет воспринято машиностроительной отраслью Китая. Внутренние стимулы восстановления отрасли в первую очередь связаны с активными внутренними инвестициями и новыми инфраструктурными проектами. Однако инфраструктурные инвестиции и промышленный рост в целом будут находиться под воздействием внешних событий.

Источник: МЦ ТПА 1 апреля 2020