Пятница 27 марта. Сообщение о действиях компании АУМА в ситуации, вызванной коронавирусом (COVID-19)

В условиях сложной международной эпидемиологической ситуации считаем необходимым сообщить Вам о том, что наша материнская компания – завод-производитель в Германии работает и будет продолжать работать в плановом режиме. Компания «ПРИВОДЫ АУМА» следует распоряжению Президента РФ об объявлении нерабочими дни с 30 марта по 3 апреля, продолжая при этом свою работу на столько, на сколько это доступно и возможно в сложившейся ситуации. Инженеры отдела продаж остаются на связи и ответят на возникшие вопросы в удаленном режиме. В экстренных случаях доступна и сервисная служба. Руководство нашей компании и сотрудники делают все возможное, чтобы выдержать оговоренные ранее сроки поставки и минимизировать возможные задержки в отгрузках оборудования.

Сайт ООО Приводы АУМА, 27 марта