Инженерные комплексные системы и арматура. Третий год подряд в 2019 компания Viessmann показала высокий рост, несмотря на тяжелые рыночные условия

В 2017 и 2018 годах оборот компании составлял 2,37 млрд и 2,49 млрд евро соответственно. В процентном выражении прирост был по 5 % ежегодно. Прошедший год побил эти достижения: продажи выросли на 6,4 %, оборот достиг 2,65 млрд евро. Третий год подряд семейный концерн Viessmann заканчивает с рекордными результатами, несмотря на сложные рыночные условия.

В продуктовой линейке самый большой рост показали инновационные установки на топливных элементах Vitovalor и высокоэффективные тепловые насосы — 25 и 24 % соответственно. Продажи в дивизионе «холодильные установки» выросли на 15 %. Создание жилых пространств для будущих поколений — такова миссия Viessmann, которую поддерживают 12 300 сотрудников концерна по всему миру. Уже сегодня в основе всех решений Viessmann лежат цифровые сервисы и платформы, умная автоматика и баланс между возобновляемыми источниками энергии и использованием углеводородов. В ближайших планах — создание комплекса решений для отопления, охлаждения и вентиляции.

В 2020 году — 103-м в своем развитии — Viessmann продолжит работу над трансформацией из традиционного производителя отопительных технологий в поставщика комплексных решений. Так как именно целостные энергетические цифровые системы станут играть решающую роль в ближайшем будущем. В Viessmann готовы принять этот вызов. Организационная структура компании изменена под решение данных задач и теперь осуществляется по принципу семейного холдинга, объединяющего разные направления деятельности: отопительные и холодильные системы, промышленные системы и Viessmann Investment, VC/O и Viessmann Real Estate, а также социальные фонды Viessmann. В холдинге уверены, что именно такая структура обеспечит компании независимость и успех в долгосрочной перспективе.

Письмо в редакцию ТПА, 26 марта