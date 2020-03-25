Удалённая работа с расчетными программами ООО «НТП Трубопровод». В связи с ситуацией, когда работодатели переводят сотрудников на удаленную работу, подготовлены рекомендации, чтобы использовать программы ООО «НТП Трубопровод» удалённо

Программы ООО «НТП Трубопровод» защищены аппаратными ключами двух типов: локальные и сетевые. Рассмотрим особенности их использования при различных способах работы.

Локальный ключ

При работе с локальным ключом программа ожидает, что ключ присоединен к тому устройству, на котором программа запущена. При подключении из дома к своему рабочему компьютеру через «удалённый рабочий стол» (Remote Desktop Protocol, RDP) такой ключ работать НЕ будет ни в случае, если ключ остался на рабочем месте, ни в случае его переноса на домашний компьютер.

Для успешного обнаружения ключа следует установить программу на домашний компьютер и присоединить к нему ключ.

При работе на удалённом рабочем столе без использования RDP (например, через TeamViewer), локальный ключ следует оставить на рабочем месте. При работе в среде виртуализации ключ следует пробросить на ту виртуальную машину, на которой ведется работа, то есть передать виртуальной машине владение физическим USB-портом, к которому присоединен ключ. ВАЖНО: не все среды виртуализации поддерживают эту возможность. Например, VMWare поддерживает подключение USB устройств, а технология Microsoft HYPER-V – нет. В остальном правила работы с виртуальными машинами те же, что и с аппаратными компьютерами: при подключении через RDP локальный ключ не работает, используйте альтернативные способы.

Сетевой ключ

Во всех случаях, когда локальный ключ использоваться не может, может использоваться сетевой. Для сетевого ключа нет никаких ограничений на использование RDP, HYPER-V и пр., так как подключение происходит по сети и не связано с компьютером, на котором запускается программа. Если в компании имеется сетевой ключ, для его доступности в удалённой среде может понадобиться дополнительная настройка. Если работа происходит через удалённый рабочий стол (RDP, TeamViewer и др.), фактически программа исполняется на компьютере, расположенном в офисе, и дополнительная настройка для сетевого ключа не требуется, он будет продолжать работать. Если программа запускается на домашнем компьютере, необходимо обеспечить доступ к сетевому ключу, установленному в сети компании, через Интернет. Для этого нужно разрешить доступ по протоколу UDP/6001 к серверу ключа тем IP адресам, с которых работают удалённые сотрудники. В качестве альтернативы можно использовать доступ во внутреннюю сеть через VPN.

В случае возникновения вопросов, обращайтесь в нашу техническую поддержку https://truboprovod.ru/software/support.

Сайи НТП Трубопровод, 24 марта