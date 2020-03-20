ЯТЭК (ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания») планирует работать штатно после изоляции 100 сотрудников из-за коронавируса

Якутск. 19 марта. ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК) планирует продолжить штатно работать и поставлять продукцию, в том числе на экспорт, после изоляции более 100 сотрудников предприятия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. "ЯТЭК продолжит работать штатно и согревать Якутию теплом. Сейчас предпринимаются для этого все меры", - сказал представитель компании. Отправка продукции предприятия, по его словам, также продолжится "в штатном режиме, ж/д транспортом".

"Сейчас проводятся работы по помещению в обсерватор порядка ста с лишним работников ЯТЭК, которые уже имели контакт с этими людьми (лицами, с кем контактировал гендиректор компании ЯТЭК Андрей Коробов - ИФ)", - сообщил журналистам глава Якутии Айсен Николаев. Глава Якутии также призвал пассажиров рейсов авиакомпаний "Аэрофлота" и "S7", которые прилетели в Якутск 11 и 13 марта, обратится на горячую линию Роспотребнадзора и Минздрава. "Потому что ряд лиц, которые сегодня подозреваются в наличие коронавирусной инфекции, прилетели этими рейсами и не только бизнес-классом", - отметил он. Как сообщалось ранее, генеральный директор компании ЯТЭК Андрей Коробов был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Управление Роспотребнадзора по Якутии установило контактировавших с генеральным директором ЯТЭК лиц. Все они сдали анализы на коронавирус. Пять человек, с кем контактировал гендиректор компании ЯТЭК Андрей Коробов, помещены в инфекционное отделение с предварительным диагнозом коронавирус. Четверо из них менеджеры ЯТЭК из Москвы, один местный житель

Источник:Интерфакс-Россия Четверг, 19 марта 2020