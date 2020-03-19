Ломовой форум и выставка MIR-Expo перенесены на 1-3 октября 2020

- XVI Международный форум «Лом черных и цветных металлов 2020»;

- 5-й Евразийский Конгресс по переработке Отходов Электронного и Электротехнического Оборудования;

- 2-й Евразийский Конгресс по утилизации отходов транспортных средств Самолетов, Автомобилей, Поездов и Судов;

- прочие деловые и культурные мероприятия, предусмотренные программой Выставки Moscow International Recycling Expo.

Указанное решение принято на основании пункта 3 подпункта 3.1. Указа Мэра Москвы «О внесении изменения в Указ Мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ», в соответствии с которым с 16 марта 2020 г. временно приостановлено проведение в городе Москве досуговых мероприятий, в том числе в сфере выставочной и просветительской деятельности в зданиях и помещениях с участием граждан более 50 человек. Исполнение Договоров с участниками мероприятий в условиях сложившихся обстоятельств будет продолжено после исключения риска заражения коронавирусом и принятия органами власти решений о возможности их проведения.

Письмо в редакцию ТПА, 19 марта