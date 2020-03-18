Дневник главного редактора
Задайте вопрос ДМИТРИЮ Граку

Санкт-Петербургская Международная практическая конференция INTRA-TECH перенесена с апреля на июнь 2020 года. Об этом сообщает "Рамблер"

18 марта, 2020 9

INTRA-TECH считается одной из главных платформ для обсуждения актуальных тем с участием отраслевых корпораций, органов государственной власти и научного сообщества. INTRA-TECH представляет 6 тематических кластеров, 5 круглых столов, 2 панельных сессии и 9 воркшопов. Мероприятие проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Фонда развития промышленности, Национальной Газомоторной Ассоциации, Совета главных механиков и Российской Ассоциации Литейщиков.

ИА Рамблер, 17 марта


← Вернуться