Санкт-Петербургская Международная практическая конференция INTRA-TECH перенесена с апреля на июнь 2020 года. Об этом сообщает "Рамблер"

INTRA-TECH считается одной из главных платформ для обсуждения актуальных тем с участием отраслевых корпораций, органов государственной власти и научного сообщества. INTRA-TECH представляет 6 тематических кластеров, 5 круглых столов, 2 панельных сессии и 9 воркшопов. Мероприятие проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Фонда развития промышленности, Национальной Газомоторной Ассоциации, Совета главных механиков и Российской Ассоциации Литейщиков.
ИА Рамблер, 17 марта