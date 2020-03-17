Московскую Конференцию «Нефтегазснаб» перенесли с 17 марта на неопределенный срок

Мэр Москвы до 10 апреля запретил проведение публичных мероприятий из-за коронавируса. (16 марта 2020 22:08 , ИА "Девон" )

Конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе» («Нефтегазснаб» ) переносится на неопределенный срок. О новой дате проведения будет объявлено позднее. Об этом ИА Девон сегодня сообщили организаторы мероприятия – «Московские нефтегазовые конференции». «Нефтегазснаб» должен был пройти 17 марта в Москве. Данное решение принято в связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина "О введении режима повышенной готовности" от 16 марта 2020 года. Под ограничения подпадают, в частности, выставки и конференции в помещениях, зданиях, строениях и сооружениях, с участием более 50 человек одновременно.

На открытом воздухе публичные и массовые мероприятия до 10 апреля проводить запрещено. В связи с этим нефтяная отрасль начала принимать экстренные меры. Ранее ИА Девон сообщал, что в связи с пандемией коронавируса перенесены «Нефтегаз-2020» и Национальный нефтегазовый форум с апреля на июнь. Ряд компаний, например, «Татнефть» переводит часть своих работников на удаленный режим работы.

Источник: ИА Девон, 16 марта, 22:30