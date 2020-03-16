Ученые КГУ не выучили терминологию арматуростроения, но разработали шаровой кран-клапан запорной арматуры высокого давления для нефтегаза. Разработка по техническим показателям превосходит иностранные аналоги (если они есть).

"Существует потребность в запорной арматуре, способной работать на трубопроводах (газе, нефти) высокого давления. Ведущими мировыми фирмами разрабатываются и внедряются различные конструкции арматуры с повышенной надежностью и долговечностью - американская фирма, в частности, разработала и внедрила конструкцию шарового крана-клапана с контролируемым и регулируемым усилием запирания, что и обеспечивает лучшие показатели эксплуатации таких устройств. Научным творческим коллективом КГУ разработана конструкция шарового крана-клапана, технические показатели которого, по предварительным расчетам и испытаниям на макетах, превосходят аналогичные иностранные показатели", - сказали в пресс-службе.

Сейчас разработчики планируют изготовить и испытать опытный образец, на практике оценив работоспособность крана, его технические характеристики и перспективы внедрения для промышленного производства. На данный момент принцип действия и заявляемые кинематические характеристики устройства проверены на построенных действующих 2D- и 3D-макетах. Специалисты вуза оценивают объем рынка для существующей разработки с учетом импортозамещения на уровне около $0,8 млрд.

Создание сети из 15 НОЦ мирового уровня, призванных объединить университеты, научные институты и производство, является одной из задач нацпроекта "Наука". Согласно его целям, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран по научным исследованиям и разработкам в областях, определяющих приоритеты научно-технологического развития. Для этого должны быть созданы привлекательные условия ученым для работы в РФ.

Источник: ТАСС-НАУКА, 13 марта