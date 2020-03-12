ТПА - КОНСУЛЬТАЦИЯ. ОТВЕЧАЮТ ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТРАСЛИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ В ЖУРНАЛЕ ТПА.

ВОПРОС №4: Какие нормативные документы и стандарты нужны для открытия производства, самого простого, например, тройников, фланцев, переходов и т. д.?

ОТВЕТ:

При организации даже самого простого производства (фланцы, переходы, тройники и др.) у изготовителя должен быть большой комплект нормативных документов. Если изготавливать фланцы только по одному ГОСТ 33259–2015, необходимо иметь все ссылочные стандарты (а их больше 50), и каждый из этих ссылочных документов также имеет солидный список ссылочных стандартов. Например, ГОСТ 5632 на нержавеющие стали имеет три десятка ссылочных стандартов. У изготовителя должен быть комплект стандартов ЕСКД, технологических стандартов, документов по технике безопасности и охране труда, по метрологии, по грузоподъемным механизмам и многие другие. Если Вы планируете изготавливать фланцы и другую продукцию для конкретной отрасли или заказчика, то нельзя обойтись без нормативных документов этой отрасли или конкретного заказчика. Для оценки и подтверждения соответствия не обойтись без набора технических регламентов и тех стандартов, которые приложены к ним в виде перечней стандартов. На помощь в этом вопросе придут информационные системы (например, NORMACS), в которых регулярно проводится актуализация, размещение новых нормативных документов.

Источник: МЦ ТПА и НПФ ЦКБА для нового выпуска журнала ТПА №2(107), 12 марта