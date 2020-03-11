ТПА - КОНСУЛЬТАЦИЯ. ОТВЕЧАЮТ ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТРАСЛИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ В ЖУРНАЛЕ ТПА.

ВОПРОС №3: Как подобрать шаровой кран с «паровой рубашкой» для мазута? Такой же вопрос по шаровым кранам для пара. Механики не хотят шаровые краны, так как знают по своему опыту, что на паровой среде шаровые краны не работают. Есть ли аргументы за?

ОТВЕТ:

Каждый из типов трубопроводной арматуры (кран, клапан, задвижка и др.) имеет преимущества и недостатки. Краны шаровые имеют серьезные преимущества – низкий коэффициент сопротивления, уменьшенные габариты и масса, легкость управления и др. Эти свойства позволили широко применять шаровые краны в газовой промышленности, в системах водоснабжения, в химической и других отраслях. Но в энергетике, в том числе атомной, применение кранов ограничено. Это связано с тем, что больше 90% кранов изготавливают с применением неметаллических уплотнений в затворе. Максимальная температура таких кранов 150 оС, а начиная с 60 оС резко уменьшается допустимое рабочее давление шаровых кранов. Мы рекомендуем (и в последних стандартах это записано) приводить в эксплуатационной документации график зависимости давления от температуры рабочей среды.

Обычно температура водяного пара находится у верхней границы рабочего давления шаровой арматуры, предназначенной для воды, или вовсе превышает ее. Поэтому для пара целесообразно применять исключительно специальные шаровые краны. Специфика заключается в применении специальных материалов для деталей уплотнений затвора, вплоть до уплотнений «металл по металлу». Герметичность по классу «А» по ГОСТ 9544–2015 для таких кранов достигается трудоемкой качественной притиркой, и это становится экономически нецелесообразно для таких сред.

Источник: МЦ ТПА и НПФ ЦКБА для нового выпуска журнала ТПА №2(107), 10 марта