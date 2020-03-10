29 февраля 2020 года Центр исследования Национального бюро статистики Китайской федерации логистики и закупок опубликовал индекс PMI деловой активности в промышленности Китая в феврале 2020 года:

В феврале 2020 года на индекс PMI по закупкам в Китае сильно повлияла новая эпидемия коронарной пневмонии: производственный индекс PMI составил 35,7%, сократившись на 14,3 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере составил 29,6%, сократившись на 24,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. В то же время результаты опроса показывают, что при координации деятельности Центрального комитета партии и Государственного совета по содействию профилактике и борьбе с эпидемиями, а также экономическому и социальному развитию текущие темпы возобновления работы на предприятиях быстро растут, а производственная и производственная деятельность постепенно восстанавливается. По состоянию на 25 февраля среди компаний, опрошенных национальными менеджерами по снабжению, показатель возобновления деятельности крупных и средних предприятий составил 78,9%, из них крупных и средних производственных предприятий достиг 85,6%.

1. Индекс торговых менеджеров по снабжению в производстве значительно сокращается В феврале, пострадавший от эпидемии, производственный индекс PMI составил 35,7%, что является резким падением по сравнению с предыдущим месяцем. Основные характеристики производственного PMI в этом месяце следующие: во-первых, отрасли, которые защищают основные средства к существованию людей, относительно менее затронуты. В этом месяце PMI 21-ой отрасли в обрабатывающей промышленности попал в диапазон сокращения, но влияние каждой отрасли различно. Среди них, PMI химического волокна, общего оборудования, спецтехники, автомобильной и других отраслей упал ниже 30,0%, поддержанный политикой стабильного производства и снабжения для удовлетворения основных жизненных потребностей людей, сельскохозяйственной и побочной пищевой промышленности, чая для пищевой промышленности и вина и других отраслей промышленности PMI. Поддерживая значение выше 42,0%, PMI фармацевтической обрабатывающей промышленности, которая обеспечивает охрану здоровья и медицинское обслуживание, составляет 39,7%, что выше, чем общий уровень обрабатывающей промышленности, и относительно менее затронуто.

Во-вторых, снижение индекса новых заказов было меньше, чем индекс производства. Индекс производства и индекс новых заказов составили 27,8% и 29,3%, что на 23,5 и 22,1 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце. Новый индекс заказов был на 1,5 процентных пункта выше индекса производства, что указывает на относительно хороший спрос на производство. Среди 21-ой отслеживаемых отраслей индекс новых заказов в 15-и отраслях, таких как сельскохозяйственная и побочная пищевая промышленность, чай с рафинированным пищевым продуктом и вином, и медицина, был выше индекса производства, особенно новый индекс заказов в сельскохозяйственной и побочной пищевой промышленности все еще находился в диапазоне расширения.

В-третьих, усилилось давление на импорт и экспорт продукции. Новый индекс экспортных заказов и индекс импорта составили 28,7% и 31,9%, что на 20,0 и 17,1 процентных пункта больше, чем в предыдущем месяце. Некоторые опрошенные компании сообщили, что из-за воздействия эпидемии возросло число отмен заказов и задержек с доставкой.

В-четвертых, индекс PMI крупных, средних и малых предприятий в целом снизился. Индексы PMI крупных, средних и малых предприятий составили 36,3%, 35,5% и 34,1%, снизившись на 14,1, 14,6 и 14,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем.

2. Индекс непроизводственной деловой активности упали ниже критической точки В феврале индекс непроизводственной деловой активности составил 29,6%, снизившись на 24,5 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем, и влияние эпидемии было более серьезным. Индекс деловой активности в сфере услуг составил 30,1%, сократившись на 23,0 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Среди 21-ой опрошенных отраслей

индекс деловой активности 19-и отраслей находился в диапазоне сокращения, но индекс деловой активности финансовой индустрии составлял 50,1%, который продолжал оставаться в диапазоне расширения, что сыграло важную роль в предотвращении эпидемий и борьбе с ними, а также в социально-экономическом развитии. Хотя индекс деловой активности в индустрии телекоммуникаций и программного обеспечения для Интернета снизился, он значительно лучше, чем общий уровень индустрии услуг при поддержке новых форматов и технологий, таких как облачный офис, онлайн-образование и телемедицина, которые выше индекса деловой активности в сфере услуг 13,2 и 11,3 процентных пункта. Спрос в легкой промышленности, где транспортные услуги, проживание, питание, туризм и услуги резидентов сильно сконцентрированы, резко упал, а показатели деловой активности упали ниже 20,0%. Производственная и эксплуатационная деятельность в строительной отрасли замедлилась. Индекс деловой активности в строительной отрасли и индекс новых заказов составили 26,6% и 23,8% соответственно, снизившись на 33,1 и 30,0 процентных пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Исходя из ожиданий рынка, индекс ожиданий деловой активности составил 41,8%, что на 22,6 процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце, но индекс ожиданий деловой активности в сфере гражданского строительства составил 51,8%, что осталось выше порогового значения, что указывает на уверенность соответствующих компаний в восстановлении отрасли. 3. Текущий уровень восстановления предприятий быстро растет, что приведет к росту индекса менеджеров по снабжению в марте. В феврале общий индекс выпуска PMI составил 28,9%, сократившись на 24,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем, а производственная деятельность китайских предприятий значительно замедлилась. Индекс производства в обрабатывающей промышленности и индекс деловой активности в непроизводственной сфере, составляющие комплексный индекс выпуска PMI, составили 27,8% и 29,6% соответственно. Опросы менеджеров по снабжению показывают, что коэффициент возобновления крупных и средних предприятий вырастет до 90,8% в конце марта, из которых 94,7% будет в обрабатывающей промышленности, что на 11,9 и 9,1 процентных пункта соответственно с текущего уровня. В последнее время ряд мер и мер, таких как снижение налогов и сборов, финансовые услуги, снижение арендной платы и субсидирование занятости для эпидемии, особенно оказание поддержки малым и средним предприятиям в преодолении кризиса, были постепенно осуществлены, что эффективно уменьшит трудности, вызванные эпидемией, для производства и эксплуатации предприятий. Ожидается, что для дальнейшего повышения корпоративного доверия и ускорения темпов возобновления производства и производства в марте индекс торговых менеджеров по снабжению Китая улучшится.

Источник: Национальное бюро статистики Время: 2020-02-29 09:00



