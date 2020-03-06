ТПА - КОНСУЛЬТАЦИЯ. ОТВЕЧАЮТ ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТРАСЛИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ В ЖУРНАЛЕ ТПА

ВОПРОС:

ГОСТ 31294–2005 Приложение Б рекомендует эффективную площадь предохранительных клапанов для газа в зависимости от номинального диаметра и номинального давления входа и выхода. В данном приложении отсутствует информация о предохранительных клапанах DN 200/300 PN 40/16. Где можно ознакомиться с рекомендуемой эффективной площадью для данного клапана?

ОТВЕТ:

Приложение Б ГОСТ 31294–2005 «Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические условия» – справочное. Приведенные данные основаны на опыте проектирования и возможностях изготовления отечественных предохранительных клапанов. Для работы полноподъемного предохранительного клапана прямого действия DN 200/300, PN 40/16 требуются большие усилия, т. е. изготовить пружину на эти параметры технологически очень сложно. По имеющимся сведениям, отечественная промышленность такие пружины не выпускает. Обычно на DN 200/300, PN 40/16 разрабатывают импульсно-предохранительные устройства. Расчеты эффективной площади и пропускной способности рекомендуем проводить по ГОСТ 12.2.085–2017 «Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности».

Источник: МЦ ТПА и НПФ ЦКБА для нового выпуска журнала ТПА №2(107), 27 февраля