ТПА - КОНСУЛЬТАЦИЯ. ОТВЕЧАЮТ ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ОТРАСЛИ АРМАТУРОСТРОЕНИЯ В ЖУРНАЛЕ ТПА.

ОТВЕТ:

Действительно, ряд отечественных компаний каталоги на арматуру и приводы формируют «по старинке».

Для эксплуатационной документации на арматуру имеются национальные и межгосударственные стандарты,

в которых приведены необходимые требования о содержании и составе такой документации. Кроме того, и в технических регламентах, которые распространяются на арматуру (ТР ТС 010/2011 и ТР ТС 032/2013), есть соответствующие требования. А на каталоги таких единых требований нет. Если Руководство по эксплуатации (РЭ) и Паспорт (ПС) потребитель получает вместе с изделиями при поставке, то с Каталогом продукции клиенты знакомятся на стадии принятия решения о заключении контракта. И это накладывает на каталоги особые требования. Необходимо учесть, что каталоги бывают различных назначений – рекламные, выставочные и каталоги продукции. Зачастую зарубежные изготовители арматуры и приводов выпускают каталоги на группу продукции, которые используют в качестве эксплуатационной документации. В них приводят подробную информацию о технических характеристиках, особенностях, требованиях безопасности при эксплуатации со знаками и надписями «ОСТОРОЖНО!» «ВНИМАНИЕ!», а также красочные картинки с подетальной разборкой.

Конечно, разработка каталога – процесс творческий. Одна из главных задач – доходчиво и наглядно рассказать о продукции, ее преимуществах. Особое внимание нужно уделить крупносерийной продукции, для которой и тиражи должны быть большими. И конечно же, разрабатывать такие каталоги должны профессионалы-дизайнеры в содружестве с ведущими специалистами (конструкторами, маркетологами) изготовителями.

Источник: МЦ ТПА и НПФ ЦКБА для нового выпуска журнала ТПА №2(107), 27 февраля