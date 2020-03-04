ТПА: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 4-я часть. Термины и определения Системы подводной добычи (СПД) углеводородов. Раздел 4. ДОННЫЕ ОСНОВАНИЯ И ЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

В новом выпуске ЭНЦИКЛОПЕДИИ продолжаем толкование терминов, применяемых в системе подводной добычи углеводородов. Формирование комплекса стандартов систем подводной добычи углеводородов, в соответствии с основами национальной стандартизации и принципами гармонизации документов национальной системы стандартизации с международной, осуществляется на основе применения международных стандартов, отражающих передовой зарубежный опыт, лучшие мировые практики и современные методики проектирования.

ДОННЫЕ ОСНОВАНИЯ И ЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

185 Донное основание: конструкция, которая служит опорой для подводного оборудования СПД и обеспечивает восприятие нагрузок в процессе его эксплуатации без потери работоспособности.

186 Интегрированное донное основание: донное основание, конструкция которого выполнена в виде

единой опоры для оборудования куста скважин и манифольда.

187 Защитная конструкция: отдельно устанавливаемая конструкция, которая защищает подводное

оборудование СПД от повреждений случайными нагрузками (падающими объектами, рыболовными

снастями и т. п.).

188 Интегрированная защитная конструкция: защитная конструкция, встраиваемая в раму

подводного оборудования СПД или донного основания.

Источник: МЦ ТПА и НПФ ЦКБА для выпуска журнала ТПА №2(107), 27 февраля