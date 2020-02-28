ТПА: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 4-я часть. Термины и определения Системы подводной добычи углеводородов. Раздел 2. СИСТЕМА СБОРА ПЛАСТОВОГО ФЛЮИДА

В новом выпуске ЭНЦИКЛОПЕДИИ продолжаем толкование терминов, применяемых в системе подводной добычи углеводородов. Формирование комплекса стандартов систем подводной добычи углеводородов, в соответствии с основами национальной стандартизации и принципами гармонизации документов национальной системы стандартизации с международной, осуществляется на основе применения международных стандартов, отражающих передовой зарубежный опыт, лучшие мировые практики и современные методики проектирования.

2. СИСТЕМА СБОРА ПЛАСТОВОГО ФЛЮИДА

166 Эксплуатационная линия: канал транспортирования пластового флюида от подвески НКТ до выкидной линии.

167 Манифольд: система трубопроводов с запорной, регулирующей и обратной арматурой, предназначенная для сбора пластового флюида из скважин и распределения химических реагентов.

168 Кустовой манифольд: манифольд, соединенный с одним кустом скважин.

169 Сборный манифольд: манифольд, соединенный с двумя и более кустами скважин и/или кустовыми

манифольдами и осуществляющий транспортировку пластового флюида на береговой комплекс, платформу или

специализированное судно.

170 Интегрированный манифольд: манифольд, устанавливаемый на интегрированное донное

основание.

Источник: МЦ ТПА и НПФ ЦКБА для выпуска журнала ТПА №2(107), 27 февраля