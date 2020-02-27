ТПА: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 4-я часть. Термины и определения Системы подводной добычи углеводородов. Раздел 1 «Общие термины»

В новом выпуске ЭНЦИКЛОПЕДИИ мы обратимся к терминам, применяемым в системе подводной добычи углеводородов. Эта тема в последнее время очень широко распространена в нашей стране. В техническом комитете по стандартизации ТК 023 «Нефтяная и газовая промышленность» даже организован специальный подкомитет по разработке комплекса национальных стандартов в области технологий и оборудования для подводной добычи углеводородов, устанавливающих требования к проектированию и строительству систем подводной добычи. Формирование комплекса стандартов систем подводной добычи углеводородов, в соответствии с основами национальной стандартизации и принципами гармонизации документов национальной системы стандартизации с международной, осуществляется на основе применения международных стандартов, отражающих передовой зарубежный опыт, лучшие мировые практики и современные методики проектирования.

ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ

145 Система подводной добычи: комплекс подводных, надводных и береговых сооружений и технических устройств, предназначенный для добычи углеводородов на морских месторождениях с использованием скважин с подводным расположением устьев.

146 Подводное противовыбросовое оборудование: подводное оборудование, обеспечивающее герметизацию устья скважины и

проведение технологических операций.

147 Райзер: система трубопроводов, соединяющая подводное оборудование с надводным или береговым оборудованием для

выполнения технологических операций и/или транспортировки рабочих сред или пластового флюида.

148 Внутрипромысловый трубопровод: трубопровод, соединяющий ПФА с манифольдом (или другим оборудованием СПД)

напрямую или через оконечное устройство трубопроводов и трубную вставку.

149 Оконечное устройство трубопровода: система трубопроводов с запорной арматурой, встроенная в линейный

трубопровод, обеспечивающая возможность подсоединения к основному оборудованию системы подводной добычи при помощи

трубных вставок.

150 Линейный тройник: система трубопроводов с запорной арматурой на линии отвода, ввариваемая в линейный

трубопровод, обеспечивающая возможность одного подсоединения к основному оборудованию системы подводной добычи при

помощи трубных вставок.

151 Дублер ТНПА: устройство, предназначенное для механического управления арматурой с приводом при помощи манипуляторов ТНПА в случаях, когда привод не используется по каким-либо причинам.

П р и м е ч а н и е – ТНПА – телеуправляемый необитаемый подводный аппарат.

152 Насосно-компрессорная труба: труба, размещаемая в скважине и служащая для подъема продукции скважины или нагнетания рабочей среды

153 Обсадная колонна: система труб, используемых для крепления ствола скважины.

154 Перепускная линия: трубопровод, соединяющий блок задвижек выкидной линии устьевой елки с блоком задвижек доступа в затрубное пространство устьевой елки.

155 Подводное противовыбросовое оборудование; ППВО: подводное оборудование, обеспечивающее герметизацию устья скважины и проведение технологических операций.

156 Система подводных колонных головок; СПКГ: совокупность оборудования, служащего конструктивным элементом для подвески обсадных колонн в скважине и основанием для крепления на морском дне систем бурения и закачивания, обеспечивающего изоляцию и герметичность межколонных пространств.

157 Система соединителя выкидного трубопровода/выкидной линии: оборудование, используемое для соединения подводных трубопроводов и/или шлангокабелей с подводной фонтанной арматурой.

158 Сопряжение с подводным противовыбросовым оборудованием: соединительный узел в верхней части подводной фонтанной арматуры, обеспечивающий подсоединение спускоподъемного инструмента подводной фонтанной арматуры, подводного противовыбросового оборудования или защитного колпака подводной фонтанной арматуры.

159 Спускоподъемный инструмент: инструмент, предназначенный для дистанционного выполнения с поверхности операций по спуску, извлечению, позиционированию или подсоединению подводного оборудования.

160 Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат; ТНПА: необитаемый подводный аппарат, связанный с носителем (судном, подводной лодкой, подводным аппаратом) посредством кабель-троса, по которому передается электропитание и/или сигналы управления, а также происходит обмен информацией.

161 Технологические линии ПФА: линии, предназначенные для транспортирования пластового флюида, доступа в затрубное пространство, подачи химических реагентов к узлам подводной фонтанной арматуры.

П р и м е ч а н и е – ПФА – подводная фонтанная арматура.

162 Трубная вставка: отрезок жесткой трубы с муфтовым соединением на каждом конце для соединения трубопроводов и/или подводного оборудования, например, подводной устьевой арматуры и манифольда.

163 Устьевое (нефтепромысловое) оборудование (Ндп. оборудование устья; обвязка устья): техническое средство или совокупность технических средств, устанавливаемых на устье скважины нефтяной или газовой залежи при ее строительстве, эксплуатации или ремонте, предназначенных для выполнения одной или нескольких самостоятельных функций, связанных с герметизацией устья.

Примечание – К устьевому оборудованию не относятся наземные манифольды и трубопроводы, присоединяемые к оборудованию после его установки на устье.

164 Штуцерный модуль; ШМ: извлекаемый элемент ПФА, предназначенный для размещения регулирующих устройств и измерительного оборудования, подверженных преждевременному износу.

165 Система управления подводной добычей: система управления, обеспечивающая управление и контроль оборудования СПД.

Источник: МЦ ТПА и НПФ ЦКБА для выпуска журнала ТПА №2(107), 27 февраля