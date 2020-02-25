Вниманию дилеров и партнеров завода ТЕРМОБРЕСТ.

Для электромагнитных клапанов СЕРИИ ВН, ВФ расширяются диапазоны температуры рабочей среды и температуры окружающей среды

По итогам проведенных испытаний для электромагнитных клапанов серии ВН, ВФ расширяются диапазоны температуры рабочей среды и температуры окружающей среды. Начиная с 1 марта 2020 года все отгружаемые клапаны серии ВН, ВФ имеют следующие технические характеристики по температурным показателям:

1. Температура рабочей среды (по умолчанию): -60…+70 ОС;

- специальное исполнение с температурой рабочей среды: -45…+120 ОС (указывается в обозначении).

2. Температура окружающей среды:

- У3.1 (-30…+60 ОС, установка в закрытых неотапливаемых помещениях);

- У2 (-45…+60 ОС, установка под навесом);

- УХЛ2 (-60…+60 ОС, установка под навесом);

- УХЛ1 (-60…+60 ОС, установка на открытом воздухе).

Для клапанов с электроприводом регулятора расхода верхний предел температуры окружающей среды ограничен величиной до +50 ОС (по характеристикам электропривода). До указанной даты на официальном сайте предприятия и в руководствах по эксплуатации на клапаны будут внесены соответствующие изменения.

Источник: Сайт СП Термобрест ООО, 21 февраля