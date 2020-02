ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ОБЪЯВИЛ О СНИЖЕНИИ ЦЕН на шаровые краны ALSO УНИВЕРСАЛЬНОЙ СЕРИИ

В 2019 году был проведен ряд мероприятий по оптимизации и автоматизации процессов, направленных на улучшение ценовых предложений при сохранении высокого качества продукции, а также для требуемого увеличения объемов производства, соответствующих растущему спросу на шаровые краны ALSO. Данные мероприятия инициированы потребностями и предложениями дилеров и конечных потребителей продукции завода ALSO. Каждое обращение на завод тщательно прорабатывается, это позволяет нам быть в постоянном поиске лучших решений и, развиваясь, оставаться на вершине рынка трубопроводной арматуры. В результате проведенных мероприятий ООО «АЛСО» сообщает о снижении цены на шаровые краны универсальной серии из ст. 20 DN 250/250 – 500/500 c февраля 2020 года.

Сайт ООО АЛСО, 18 февраля