Письмо в ТПА из Китая. Вместо Китая заказывать арматуру, фланцы и фитинги в других странах в этом случае не имеет смысла, потому- что их производственные цепочки или цепочки их поставщиков завязаны тоже на Китай

Народный банк Китая после каникул осуществил ряд действий направленных на поддержку и стимулирование экономики, а именно вливанием на рынок дополнительной ликвидности (более 170 миллиардов долларов) через операции связанные с РЕПО, и путём снижения ставок обратного РЕПО (7 и14 дней).

Так же коммерческие банки начали реализацию различных политик связанных со смягчением кредитования предпринимателей в данный период. Эти два момента свидетельствуют о уже реализуемых шагах направленных на поддержку экономики в данный период. В том числе не смотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, предприятия у которых непрерывный цикл производства на остановились и не планируют остановку, следовательно даже учитывая определённые существенные сложности с поставкой клиентам материалов можно сделать вывод, что сейчас планируется, что спрос на продукцию будет реализован (реализация отложенного спроса). Крупнотоннажные предприятия непрерывного цикла в Китае часто имеют в качестве совладельца государство или усиленное государственное внимание , можно предположить, что такие предприятия получат необходимую поддержку от государства и то что они будут одними из основных источников поддержки и восстановления экономического роста после данной эпидемии.

Существующая ситуация полностью подходит под классическое определение форс мажора, можно ли его предсказать, ответ очевиден –нет (в разных методах анализа временных рядов применяемых в экономических исследованиях, такая ситуация называется –провалом,срывом), а можно ли смягчить его последствия , вот здесь и можно попробовать применить стратегии диверсификации первая связана с прогнозом события (причём мы не можем даже предположить, что может случиться), другая стратегия связана с минимизацией потерь от форс-мажора, в том числе который невозможно предсказать или предотвратить его наступление.

Цикличность и временные эффекты

Предприятия производящие арматуру (и не только) в декабре-январе-феврале и даже отчасти в марте подвержены сезонным колебаниям связанным с «европейскими» зимними праздниками , и с «азиатскими» зимними праздниками (Рождество, Новый год, Праздник весны(Китайский новый год)(и ещё несколько сопутствующих ему)). Азиатские праздники имеют серьёзное влияние на размещение заказов на предприятиях, обычно за две-три недели персонал начинает или увольняться или уходить в отпуск, сам Праздник весны обычно длиться коло недели, но предприятия начинают обычно работать через две недели после нового года, данная ситуация хорошо известна заказчикам работающим с Китаем и ещё рядом стран где отмечается китайский новый год. После нового года предприятиям требуется время на вхождение в рабочий ритм это связано с набором нового персонала. Эти обстоятельства стимулируют компании заказчики работающие с Китаем создавать определённые запасы связанные с этими праздниками. Так же в отличии от европейских зимних праздников , китайский новый год имеет плавающую дату в этом году к несчастью добавилась эпидемия короновируса, это будет накладывать существенные определённые условия на размещения заказов после праздников. Месяцы январь и февраль связаны в работе с китаем с получением уже выполненных заказов. На данный момент предприятия не связанные с непрерывным циклом производства постепенно начинают работать, однако в связи однако в связи с текущей обстановкой это происходит не равномерно, согласно официальным публикациям на данный момент к концу февраля все предприятия имеют право возобновить работу в обычном режиме, естественно существуют определённые опасения связанные с возможным более поздним началом работы предприятий. Однако обычно предприятия работающие с Китаем имеют складской запас обеспечивающий работу в том числе и в марте, исключения конечно есть это уникальное оборудование и объекты.

Ситуация сложная и уникальная

На данный момент есть серьёзные основания предпологать , что факт наложения эпидемии данной болезни и нового года, возможно частично нивелируют отрицательные последствия, в связи с тем, что большинство предприятий находится на каникулах. Задержка выполнения поставок учитывая сложившиеся обстоятельства может составить максимум два (в исключительных случаях) три месяца, а учитывая, что предприятия обычно имеют запас, как писалось выше связанный с праздниками, то указанный факт эпидемии скорее всего не окажет серьёзных долгосрочных отрицательных последствии связанных с производством. Предприятия сейчас оказались в уникальной ситуации, положительные эффекты связанные с глобализацией позволяют предприятиям развиваться и выходить на новые рынки, однако , как показывает текущая ситуация глобализация несёт новые риски и вызовы, которых не существовало ещё несколько десятков лет назад. Классические схемы диверсификации рисков в современном глобальном мире не могут быть применены с той же эффективность, как это было ещё двадцать лет назад, информационные технологии, торговые соглашения оставляют всё меньше манёвра для пространственного и временного арбитража. Эта ситуация, которую невозможно предсказать даёт предприятиям повод задуматься о возможном применении в будущем более совершенных систем планирования и размещения заказов, а так же требует от предприятий более глубокого понимания рынков на которых они работаю, в том числе их культурных и страновых особенностей.

Для справки: Китайский новый год варьируется между 20.01 и 20.02, в каждый год это разная дата.

Всё восстановится в течении ближайших двух- максимум трёх месяцев.

Заказывать в других странах в этом случае не имеет смысла, потому- что их производственные цепочки или цепочки их поставщиков завязаны тоже на Китай.

Всё будет Хорошо!!!!! 中国加油!!!

Кирилл Ромодин, постоянный автор ТПА в 2010-е годы.

http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/07/c_138762972.htm

https://www.reuters.com/article/us-china-markets-rates/china-central-bank-unexpectedly-cuts-reverse-repo-rates-to-help-economy-as-virus-spreads-idUSKBN1ZX05X http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/10/c_138770000.htm

Письмо в редакцию ТПА, 17 февраля