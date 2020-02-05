ГАЗПРОМ. Технологии АО Плакарт по нанесению покрытий для защиты от коррозии нефтегазового оборудования аттестованы ПАО "Газпром. Аттестацию на соответствиям требований ПАО "Газпром" прошли 8 покрытий

Перечень покрытий:

· Спрамет-114 для защиты от атмосферной коррозии, в том числе при высоких температурах до 400 градусов Цельсия.

· Спрамет 144.2 для защиты от атмосферной коррозии и коррозии в промышленных сферах.

· Спрамет-344 для защиты наружных поверхностей в агрессивных атмосферах и внутренних поверхностей емкостей для хранения темных нефтепродуктов.

· Спрамет 344.2 для защиты от коррозии наружных поверхностей в агрессивных средах и внутренних поверхностей емкостей хранения светлых нефтепродуктов.

· Спрамет 422 для защиты от коррозии внутренних поверхностей емкостей для хранения нефти и водно-нефтяных сред.

· Плакарт- НА-01.6/01.3-С для защиты от коррозии в результате воздействия агрессивных газов, при повышенных температурах (до 170 градусов Цельсия).

· Плакарт-НА-01.6/01.3-Т для защиты от коррозии в результате воздействия горячей воды и пара (до 150 градусов Цельсия), высоких температур до 400 град.Цельсия.

· Плакарт-ЭФА-024-С для защиты от коррозии в результате воздействия 20% раствора соляной кислоты.

Принято решение:

1. Утвердить результаты аттестации технологий нанесения металлических покрытий в соответствии с типовыми технологическими картами АО "Плакарт" методами:

o Электродуговое напыление.

o Газопламенное напыление.

o Высокоскоростное газопламенное напыление

2. Внести в Перечень аттестованных технологий ПАО "Газпром" технологии нанесения металлических покрытий Плакарт методом газотермического напыления

Сайт АО Плакарт, 31 января