ГАЗПРОМ. Технологии АО Плакарт по нанесению покрытий для защиты от коррозии нефтегазового оборудования аттестованы ПАО "Газпром. Аттестацию на соответствиям требований ПАО "Газпром" прошли 8 покрытий

Перечень покрытий:
· Спрамет-114 для защиты от атмосферной коррозии, в том числе при высоких температурах до 400 градусов Цельсия.
· Спрамет 144.2 для защиты от атмосферной коррозии и коррозии в промышленных сферах.
· Спрамет-344 для защиты наружных поверхностей в агрессивных атмосферах и внутренних поверхностей емкостей для хранения темных нефтепродуктов.
· Спрамет 344.2 для защиты от коррозии наружных поверхностей в агрессивных средах и внутренних поверхностей емкостей хранения светлых нефтепродуктов.
· Спрамет 422 для защиты от коррозии внутренних поверхностей емкостей для хранения нефти и водно-нефтяных сред.
· Плакарт- НА-01.6/01.3-С для защиты от коррозии в результате воздействия агрессивных газов, при повышенных температурах (до 170 градусов Цельсия).
· Плакарт-НА-01.6/01.3-Т для защиты от коррозии в результате воздействия горячей воды и пара (до 150 градусов Цельсия), высоких температур до 400 град.Цельсия.
· Плакарт-ЭФА-024-С для защиты от коррозии в результате воздействия 20% раствора соляной кислоты.
Принято решение:
1. Утвердить результаты аттестации технологий нанесения металлических покрытий в соответствии с типовыми технологическими картами АО "Плакарт" методами:
o Электродуговое напыление.
o Газопламенное напыление.
o Высокоскоростное газопламенное напыление
2. Внести в Перечень аттестованных технологий ПАО "Газпром" технологии нанесения металлических покрытий Плакарт методом газотермического напыления
Сайт АО Плакарт, 31 января