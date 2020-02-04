Выставки в Китае или переносятся или отменяются. Поддерживая усилия правительства КНР в борьбе с новой вспышкой коронавируса, организаторы ряда выставок в городах, где отмечены случаи заражения, объявляют о переносе сроков проведения выставок.

Так, организаторы выставки Prolight + Sound в Гуанчжоу решили отложить выставку, первоначально запланированную на 19-22 февраля в China Import & Export Fair Complex, Гуанчжоу. Новые даты будут объявлены организаторами выставки Messe Frankfurt и Guangdong International Science & Technology Exhibition Company (STE) дополнительно.

16-е издание международной выставки окон, ставен, жалюзи и дверей R + T Asia и 2-й выставки украшений для дома (HD + Asia), запланированные на 24-26 февраля 2020 г., отложены. Организаторы обеих выставок: VNU Exhibitions Asia и Landesmesse Stuttgart выпустили официальное уведомление об отсрочке для защиты здоровья и безопасности участников и посетителей выставки. Организаторы находится в тесном контакте с ответственными органами с целью оценки дальнейшего развития ситуации. Альтернативная дата R + T Азия 2020 будет объявлена после китайских новогодних праздников.

В целях защиты здоровья и безопасности экспонентов и посетителей выставки LED CHINA 2020 в г. Шэньчжэнь, первоначально запланированной на 24-26 февраля с параллельными мероприятиями, Entertainment Design Expo 2020, Commercial Integration China 2020, DIGITAL SIGNAGE CHINA 2020, SIGN CHINA 2020 и Retail China 2020 перенесены. Informa Markets в Азии и Trust Informa Markets будет внимательно следить за развитием ситуации, поддерживать связь с органами власти, чтобы спланировать даты проведения выставок. Вследствие вспышки эпидемии и для борьбы с ней, согласно официальному уведомлению шанхайских властей, все выставки и мероприятия должны быть закрыты, поэтому выставка SPINEXPO S / S Shanghai (25-27 Февраль 2020) отложена на данный момент. Дополнительное уведомление о новых датах будет направлено позднее, после получения уведомления и договора с местом проведения. VNU Rapid News также объявила об отсрочке своего мероприятия сектора 3D-печати и аддитивного производства TCT Asia. Выставка должна была пройти 19-21 февраля в SNIEC в Шанхае. Организаторы надеются подтвердить новую дату после китайского Нового года. CCPIT откладывает выставку удобрений China International Fertilizer Show выставку агрохимии и средств защиты растений CAC 2020 из-за недавней вспышки коронавируса. Никакой новой даты для выставок, запланированных на 24-26 февраля в Шанхае, пока не объявлено. 20-я Международная выставка камнеобрабатывающей промышленности и природного камня Xiamen Stone fair 2020 также отложена организаторами с ранее запланированных дат 16-19 марта на 6-9 июня 2020 года.

Источник: Портал expoclub.ru, 3 февраля