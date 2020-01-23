АО БАЗ существенно увеличил объем производства трубопроводной арматуры высокого давления и больших диаметров. Это осуществлено в рамках стратегии по расширению ассортимента выпускаемой продукции

Благовещенский арматурный завод (АО «БАЗ», входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК») существенно увеличил объем производства трубопроводной арматуры высокого давления и больших диаметров. Это осуществлено в рамках стратегии по расширению ассортимента выпускаемой продукции БАЗа. Предприятие оперативно нарастило выпуск арматуры высокого давления и арматуры больших диаметров в связи с возрастающим спросом на данную продукцию со стороны российских предприятий ТЭК, которые ранее были ориентированы на ее зарубежные аналоги. Также, в несколько раз расширилась ее номенклатура. В частности, в 2019 году БАЗ разработал и освоил выпуск более 40 видов арматуры высокого давления. При этом удалось снизить сроки запуска изделий в серийное производство, а также выполнить ряд уникальных заказов. В 2018 году объем производства трубопроводной арматуры данных видов составлял чуть более 70 тонн, а в 2019 году он вырос более чем в семь раз до 510 тонн. Максимальный вес задвижки высокого давления составил 2 тонны, это вдвое больше, чем в 2017 г. В 2020 году БАЗ планирует изготовление задвижек весом до 5 тонн. «БАЗ оперативно реагирует на потребности отечественного топливно-энергетического комплекса в трубопроводной арматуре высокого давления и арматуре больших диаметров, осваивает новые импортозамещающие изделия. Данный подход демонстрирует растущую готовность БАЗа наилучшим образом отвечать потребностям наших клиентов в области добычи, переработки и транспортировки нефти», - прокомментировал управляющий директор Благовещенского арматурного завода Андрей Елисеев.

Сайт Группы ОМК, 22 января