20 января. Пермь. Разгерметизация системы горячего отопления в мини-отеле. Пять человек погибли. Прорвало трубу...

Об аварии горячего водоснабжения с затоплением жилых помещений в мини-отеле «Карамель» на ул. Советской Армии, 21. Первичный вызов поступил в 1.54. Первая бригада прибыла на место в течение 10 мин.; всего на месте происшествия работало 9 бригад (6 – оказывали помощь пострадавшим, 3 – попеременное дежурство). На месте работали спасатели МЧС. Пострадавшие: 3 человека в состоянии средней тяжести. Госпитализация: мужчина, 28 лет, термические ожоги кистей ног; мужчина, 35 лет, термические ожоги ног; женщина, 33 года, термические ожоги кистей ног, поясничной области. Все госпитализированы в ожоговый центр в ГБ им. Гринберга. 3 человека в состоянии лёгкой тяжести от госпитализации отказались: мужчина, 34 года, спасатель, термический ожог голеней; мужчина, 59 лет, спасатель, термический ожог голеней; женщина, 53 года, администратор, поверхностное обморожение голеностопа.

Источник: Главные по новостям Прикамья, 20 января