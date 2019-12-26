В февральском номере ТПА-2020 начинаем публиковать УКАЗАТЕЛЬ нормативных документов по трубопроводной арматуре на 2020 год.

Указатель –перечень действующих документов по стандартизации на трубопроводную арматуру, который включает:
· межгосударственные стандарты (ГОСТ);
· национальные стандарты (ГОСТ Р);
· стандарты АО «НПФ «ЦКБА» (СТ ЦКБА);
· стандарты ПАО «Газпром»;
· стандарты ПАО «Транснефть»;
· отраслевые стандарты (ОСТ);
· руководящие документы и материалы (РД, РТМ и др.)
Указатель также содержит актуальную информацию об аннулированных и замененных нормативных документах, разработанных АО «НПФ «ЦКБА». В этом номере журнала ТПА публикуется информация о стандартах СТ ЦКБА, РД, стандартах ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ОСТ. Информация о межгосударственных (ГОСТ) и национальных (ГОСТ Р) стандартах будет размещена в следующем номере журнала. Стандарты и номера изменений к стандартам, выделенные жирным шрифтом, приняты или введены в действие в 2018, 2019 и 2020 гг. Таких изменений и поправок выпущено более 30.
Еще один материал, на который рекомендуем обратить внимание всех конструкторов. С 1 февраля 2020 г. вводятся несколько национальных стандартов системы ЕСКД, в том числе ГОСТ Р 2.105–2019, ГОСТ Р 2.106–2019, ГОСТ Р 2.601–2019, ГОСТ Р 2.610–2019. В них много нового, в том числе об электронных версиях таких документов.
Источник: МЦ ТПА по данным АО «НПФ «ЦКБА», 26 декабря