В февральском номере ТПА-2020 начинаем публиковать УКАЗАТЕЛЬ нормативных документов по трубопроводной арматуре на 2020 год.

Указатель –перечень действующих документов по стандартизации на трубопроводную арматуру, который включает:

· межгосударственные стандарты (ГОСТ);

· национальные стандарты (ГОСТ Р);

· стандарты АО «НПФ «ЦКБА» (СТ ЦКБА);

· стандарты ПАО «Газпром»;

· стандарты ПАО «Транснефть»;

· отраслевые стандарты (ОСТ);

· руководящие документы и материалы (РД, РТМ и др.)

Указатель также содержит актуальную информацию об аннулированных и замененных нормативных документах, разработанных АО «НПФ «ЦКБА». В этом номере журнала ТПА публикуется информация о стандартах СТ ЦКБА, РД, стандартах ПАО «Газпром», ПАО «Транснефть», ОСТ. Информация о межгосударственных (ГОСТ) и национальных (ГОСТ Р) стандартах будет размещена в следующем номере журнала. Стандарты и номера изменений к стандартам, выделенные жирным шрифтом, приняты или введены в действие в 2018, 2019 и 2020 гг. Таких изменений и поправок выпущено более 30.

Еще один материал, на который рекомендуем обратить внимание всех конструкторов. С 1 февраля 2020 г. вводятся несколько национальных стандартов системы ЕСКД, в том числе ГОСТ Р 2.105–2019, ГОСТ Р 2.106–2019, ГОСТ Р 2.601–2019, ГОСТ Р 2.610–2019. В них много нового, в том числе об электронных версиях таких документов.

Источник: МЦ ТПА по данным АО «НПФ «ЦКБА», 26 декабря