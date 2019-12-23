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Новгородская компания ДС Контролз в 2020 году в Лениногорске (Татарстан) откроет завод по производству трубопроводной арматуры (регулирующие клапаны)

23 декабря, 2019 6

Об этом сообщил гендиректор компании «ДС Контролз» из Новгородской области Николай Кузенков в рамках рабочей встречи в Минпромторге РТ. «ДС Контролз» работает с 1998 года. Компания сотрудничает с крупнейшими промышленными предприятиями Татарстана. Среди них — «Татнефть», «ТАНЕКО», «ТАИФ-НК», «КАМАЗ», «Нижнекамскнефтехим». Также участники встречи обсудили предложения по расширению кооперации с республиканскими предприятиями, передает пресс-служба ведомства.

 

Деловой интернет-портал TatCenter, 21 декабря


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