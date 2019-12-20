Крепёж по DIN завоевал Россию. Что дальше? По каким стандартам мы будем далее производить, продавать и применять крепёж? Дискуссия в новом номере ТПА №1(106), февраль 2020

В перестроечные годы в Россию из-за рубежа хлынул поток блестящих болтов, гаек и другого крепежа, выполненного согласно DIN. Продавцы и покупатели изучали таблицы крепежа с незнакомыми нормативами DIN, а потом находили соответствие или несоответствие российским стандартам. И сегодня в большинстве наших российских магазинов и в торговых компаниях предлагается крепёж с указанием номеров по нормативным документам Германии – DIN. На российских предприятиях и стройках стали применять такой крепёж.Возникает вопрос: насколько это правомочно? Неужели во многих компаниях имеются актуализированные издания по DIN-ому крепежу? Неужели в России существуют лаборатории, которые проверяют предлагаемый крепёж на соответствие DIN и выдают соответствующее заключение?Конечно, к компаниям из Германии, которые работают в России, таких вопросов нет. Для них предложение такого крепежа вполне естественно. Если следовать букве закона, нужно отметить, что применение международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств регулируется: — Федеральным законом от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; — ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»; — порядком и условиями применения международных стандартов, межгосударственных стандартов, региональных стандартов, а также стандартов иностранных государств (утверждены приказом Росстандарта от 5 мая 2016 года № 546).

В соответствии с этими документами к документам в области стандартизации, используемым на территории Российской Федерации, относятся: — международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, стандарты иностранных государств и своды правил иностранных государств, зарегистрированные в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов; — надлежащим образом заверенные переводы на русский язык международных стандартов, региональных стандартов, региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных государств, принятые на учёт национальным органом Российской Федерации по стандартизации.

При этом стандарты международных и национальных организаций по стандартизации защищены авторскими правами, которые необходимо соблюдать пользователям стандартов. В части стандартов EN – каждая страна Европейского Союза должна национализировать европейскую норму, приняв её без каких-либо поправок и исправлений и добавив своё предисловие (например, DIN EN – немецкая версия стандарта, ONORM EN – австрийская, BS EN – британская, NF EN – французская и т. д.). Ненационализированные европейские нормы статуса стандарта не имеют, их нельзя распространять и применять, поэтому применяются DIN EN, BS EN, NF EN и др. В соответствии с указанными выше документами применение крепежа по зарубежным стандартам определяется порядком и условиями применения международных стандартов, межгосударственных стандартов, региональных стандартов, а также стандартов иностранных rосударств (текст этого документа приведён ниже).

В настоящее время очень актуально решение вопроса стандартизации крепежа.

По каким стандартам мы будем далее производить, продавать и применять крепёж?

В сокращении. Источник МЦ ТПА и журнал «Крепеж, клеи, инструмент», 20 декабря