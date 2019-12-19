ЗАВОД АЛСО: выпускать сегодня некачественную арматуру, как и любое другое изделие - это заведомо обрекать себя на неудачу. На вопросы журнала ТПА отвечает генеральный директор Завода стальных шаровых кранов «АЛСО» Денис Игоревич Рысенко

Денис Игоревич добрый день и первый вопрос о Вашем предприятии. Каковы в целом итоги работы в 2019 года? Каков вектор развития и планы на ближайшее время? Какие изменения произошли на предприятии в этом году?

Завод «АЛСО» расположен в одном из металлургических центров России – в Челябинске. Производим стальные шаровые краны с 2011 года. Сезон высокого спроса, конечно, уже завершен, но итоги года подводить еще рано. По итогам трех кварталов 2019 года очевидно увеличение количества наших кранов на трубопроводах России, Республики Беларусь и Казахстана, что не может не радовать. Сохраняем заданный вектор развития. Совершенствуемся. Растем. В 2019 году обновили парк станков с ЧПУ: установлены и успешно функционируют 2 вертикальных фрезерных обрабатывающих центра и токарно-фрезерный обрабатывающий центр DMG. Для улучшения качественных характеристик сварных соединений была запущена станция смешения газов, а также внедрены технологии сварки по типу Double Pulse. Строим новый цех площадью 1500 м2.

Какие новинки продукции Вы считаете ключевыми для развития предприятия? В чем их важность? Как на них отреагировал Ваш потребитель?

- Главная новинка 2019 года – это, конечно, краны шаровые изолирующие ALSO сертифицированные в системе ГАЗСЕРТ. Потребитель отреагировал положительно, потому что ждал эти краны. Мы информировали его обо всех этапах от разработки до сертификации, были учтены пожелания клиентов, решены те проблемы, которые возникают при использовании шаровых кранов и изолирующих соединений по-отдельности, поэтому другой реакции и не могло быть. Сейчас уже готовым продуктом все больше интересуются компании, из числа тех, которые всегда с осторожностью подходят к новым решениям. Думаю, они тоже по достоинству оценят все преимущества Изолирующих шаровых кранов ALSO: и конструкторскую разработку, и удобство монтажа, и надежность продукта при исполнении его одним заводом.

Что такое рыночный бренд Вашего предприятия сегодня? Как бы Вы его описали в виде предложения: «БРЕНД......... - это.....(продолжить...)»

Бренд ALSO – это в первую очередь знак качества. Качества российского сырья, высокотехнологичного оборудования и 100% контроля выпускаемой продукции. Качества, за которым стоит труд людей, болеющих своим делом, с высочайшим уровнем ответственности и профессиональной подготовки.

В сокращении. Источник МЦ ТПА, 19 декабря