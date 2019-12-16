Анонс Новогоднего выпуска журнала ТПА №6 (105) - 2019 год

Патент на изобретение «пятиэксцентриковый запорный клапан» - стр.2

Юбилей основателя и руководителя научно-производственной фирмы «АТЭК» Станислава Александровича Шевчука - стр. 4

Курган становится столицей изобретательства по трубопроводной арматуре – стр. 8

Самая болевая точка отрасли арматуростроения – это отсутствие единых требований и единых стандартов, что в конечном счете вызывает рост цен – стр. 10

Денис Рысенко: Имя и доверие потребителя зарабатываются годами – стр. 14

Отсрочка платежа… кто за это платит? – стр. 18

Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния диска при течении газа в проточной полости дискового поворотного затвора – стр. 28

ТПА: Энциклопедия часть 2 – стр. 36

Проблематика технического диагностирования трубопроводной арматуры на примере герметичности затвора как показателя качества – стр. 39

Повышение конкурентоспособности арматурного литья. Как решать материаловедческие задачи?– стр. 44

ТПА: Стандартизация. Часть 1 – стр. 48

Отечественные покрытия MODENGY™ – новый уровень надежности ТПА – стр. 50

ТПА: Консультация. Часть 1. – стр. 52

ОНИКС: Итоги 2019 года – стр. 56

В 2019 году МЗТА расширил круг потребителей среди предприятий нефтегазового сектора и увеличил объем реализации продукции основной серии – стр. 57

Итоги года. НТП трубопровод в 2019 году – стр. 58

Самара – Ванкувер – Санкт-Петербург. Переписка в журнале ТПА о конструировании, изобретательстве, творчестве… - стр. 61

Письмо в редакцию. Разрешите слово о спорте... – стр. 62

Новая книга члена редколлегии журнала ТПА, профессора О.П. Мулюкина «Цепи общества. Избранные поэзия и проза из творческой тетради» - стр. 63

Как одна продуктовая линия убивает другую, или влияние на финансовые показатели включения в спецификации сторонних продуктов стр. 64

Повышение ресурса предохранительного клапана изменением величин нагрузки на рабочем ходе исполнительного органа – стр. 68

История арматуростроения. Нестареющий водомер, или как прибор царских времен вернулся в Россию Часть 3 – стр. 70

Указатель публикаций за 2019 год в журнале ТПА – стр. 72

НЕ ТПА. Основные понятия гримул-теории. Разработка методических рекомендаций по тестированию и приему на работу персонала – стр. 78

По данным МЦ ТПА, 13 декабря