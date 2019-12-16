Анонс Новогоднего выпуска журнала ТПА №6 (105) - 2019 год

Патент на изобретение «пятиэксцентриковый запорный клапан» - стр.2
Юбилей основателя и руководителя научно-производственной фирмы «АТЭК» Станислава Александровича Шевчука - стр. 4
Курган становится столицей изобретательства по трубопроводной арматуре – стр. 8
Самая болевая точка отрасли арматуростроения – это отсутствие единых требований и единых стандартов, что в конечном счете вызывает рост цен – стр. 10
Денис Рысенко: Имя и доверие потребителя зарабатываются годами – стр. 14
Отсрочка платежа… кто за это платит? – стр. 18
Математическое моделирование напряженно-деформированного состояния диска при течении газа в проточной полости дискового поворотного затвора – стр. 28
ТПА: Энциклопедия часть 2 – стр. 36
Проблематика технического диагностирования трубопроводной арматуры на примере герметичности затвора как показателя качества – стр. 39
Повышение конкурентоспособности арматурного литья. Как решать материаловедческие задачи?– стр. 44
ТПА: Стандартизация. Часть 1 – стр. 48
Отечественные покрытия MODENGY™ – новый уровень надежности ТПА – стр. 50
ТПА: Консультация. Часть 1. – стр. 52
ОНИКС: Итоги 2019 года – стр. 56
В 2019 году МЗТА расширил круг потребителей среди предприятий нефтегазового сектора и увеличил объем реализации продукции основной серии – стр. 57
Итоги года. НТП трубопровод в 2019 году – стр. 58
Самара – Ванкувер – Санкт-Петербург. Переписка в журнале ТПА о конструировании, изобретательстве, творчестве… - стр. 61
Письмо в редакцию. Разрешите слово о спорте... – стр. 62
Новая книга члена редколлегии журнала ТПА, профессора О.П. Мулюкина «Цепи общества. Избранные поэзия и проза из творческой тетради» - стр. 63
Как одна продуктовая линия убивает другую, или влияние на финансовые показатели включения в спецификации сторонних продуктов стр. 64
Повышение ресурса предохранительного клапана изменением величин нагрузки на рабочем ходе исполнительного органа – стр. 68
История арматуростроения. Нестареющий водомер, или как прибор царских времен вернулся в Россию Часть 3 – стр. 70
Указатель публикаций за 2019 год в журнале ТПА – стр. 72
НЕ ТПА. Основные понятия гримул-теории. Разработка методических рекомендаций по тестированию и приему на работу персонала – стр. 78
По данным МЦ ТПА, 13 декабря