ТПА: ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. Часть 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЕ (продолжение)

В Новогоднем номере журнала продолжаем публиковать основные понятия по трубопроводной арматуре, виды и типы арматуры. Публикуемые термины и определения являются нормативными, так как они все приведены в утвержденных стандартах и других нормативных документах. Термины по арматуре основаны на новом стандарте СТ ЦКБА 123–2019 «Арматура трубопроводная. Термины и определения (с иллюстрациями)», который недавно был утвержден и уже размещен в информационно-поисковой системе NORMACS.

Сквозные номера пунктов даются как в журнальном публикации.

44. Наименование арматуры: Основные сведения о типе и (или) виде арматуры, применяемые в конструкторской, эксплуатационной и заказной документации.

П р и м е ч а н и е – Наименование арматуры может включать дополнительную информацию об основных параметрах, виде привода, конструктивной разновидности и др. Рекомендации по наименованию арматуры приведены в приложении Б.

45. Обозначение арматуры: Принятое обозначение основного конструкторского документа на арматуру в соответствии с ЕСКД или другими стандартами.

П р и м е ч а н и е – Обозначение арматуры принимает разработчик (изготовитель) в соответствии с принятой им системой обозначений или с применением классификатора ЕСКД по обозначению изделий (для трубопроводной арматуры принят класс 49).

46. Партия арматуры: Определенное количество единиц арматуры, изготовленной за ограниченный период времени по одной и той же конструкторской и технологической документации (стандарту), одновременно предъявляемой на испытания и (или) приемку, при оценке качества которой принимают одно общее решение.

П р и м е ч а н и е – Определение партии арматуры может отличаться от приведенного в данном пункте в зависимости от условий применения данного термина, требований заказчика и поясняться в соответствующем документе (стандарт, ТУ, договор и др.).

47. Конструкторская документация, КД: Графические и текстовые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют состав и устройство арматуры и содержат необходимые данные для его изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта.

48. Изготовитель: Юридическое или физическое лицо, изготавливающее в соответствии с технической документацией арматуру, наносящее на арматуру свое наименование (имя, товарный знак), подписывающее паспорт, признающее ответственность за безопасность арматуры и выполнение гарантийных обязательств.

Источник: МЦ ТПА, учредитель журнала ТПА, 12 декабря