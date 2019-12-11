Сервисная нефтегазовая компания НОВОМЕТ внедрила новую форму подготовки кадров: Конкурс новых идей - 2019

5 декабря в новом конференц-зале Новомет-Пермь состоялся финал конкурса «Лучшая идея – 2019» АО «Новомет-Пермь». 24 участника из разных подразделений и локаций «ГК «Новомет» очно и по видео-конференц-связи представили свои идеи топ-менеджменту компании. Соревнование идей выдалось жарким: после каждого доклада члены комиссии, которую возглавлял генеральный директор предприятия Максим Перельман, задавали докладчику вопросы, оценивая актуальность идеи, ее реализуемость и прибыльность для предприятия. Не оставались в стороне и другие участники конкурса – обсуждения порой затягивались вопреки установленному регламенту. После заслушивания докладов в каждой из номинаций члены комиссии в отдельной комнате обсуждали результаты. Об остроте финальной борьбы говорит хотя бы тот факт, что пришлось увеличить количество призовых мест: в первом блоке было присуждено 2 вторых места, а во втором – 2 третьих.

Сайт ГК НОВОМЕТ, 11 декабря