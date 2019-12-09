Новый производитель электроприводов. В Удмуртии начат выпуск новых типов электродвигателей для задвижек и затворов для нефтегаза и химиии. Общий бюджет проекта составил 144 млн рублей.

«Сарапульский электрогенераторный завод» (АО «СЭГЗ») модернизировал и организовал выпуск новых моделей встраиваемых электродвигателей для автоматизации задвижек и затворов на трубопроводах нефтегазовой и химической промышленности. Около 10% изделий компания будет экспортировать за рубеж. Общий бюджет проекта составил 144 млн рублей. Предприятие наладило выпуск четырех типов встраиваемых электродвигателей в взрывозащищенном корпусе с датчиком термоограничения. После выхода на полную мощность предприятие намерено ежегодно выпускать около 16 тысяч новых электродвигателей. Сарапульская продукция может надежно работать при повышенных нагрузках, в том числе в сложных климатических условиях. Запуск нового производства в Сарапуле позволит снизить долю импорта на 10%. Компания намерена поставлять новые электродвигатели ведущим производителям трубопроводной арматуры в России. Около 10% изделий компания будет экспортировать за рубеж. Кроме того, компания обновила оборудование для участков по изготовлению и обработке роторов, валов и корпусных деталей электродвигателей, а также участка по изготовлению пенополистирольных модельных форм и участок по изготовлению крепежных элементов и муфт. Встраиваемый (асинхронный) электродвигатель применяется для автоматизации задвижек и затворов на трубопроводах нефтегазовой и химической промышленности, а также в трубопроводной арматуре, насосном, вентиляционном и компрессорном оборудовании взрывозащищенного и общепромышленного исполнения. На текущий момент, по данным компании, более 70% российского рынка в сегменте асинхронных многофазных электродвигателей занимают иностранных производители. Ведущую роль в импортных поставках занимают компании из Китая (30%), Германии (27%) и Беларуси (9%). «В ноябре 2018 года предприятие получило заем по федерально-региональной программе ФРП „Комплектующие изделия". Она помогает региональным фондам совместно с нами финансировать небольшие в федеральном масштабе, но важные для региона проекты. По этой программе компания получила в виде льготного займа 70 млн рублей от ФРП и 30 млн рублей от Удмуртского фонда развития предпринимательства. Проект „Сарапульского электрогенераторного завода" стал первым открытым производством в регионе, запущенным с привлечением федерально-регионального займа. Всего благодаря финансированию ФРП запущено 180 новых производств по всей стране».

Сайт «Сделано у нас», 6 декабря