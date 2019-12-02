Публичное обсуждение проектов стандартов для нефтегаза в ТК 023 с ноября 2019 по январь 2020 года (фонтанная и подводная арматура для шельфа)

Дата публикации: 28.11.2019

В ноябре началось публичное обсуждение 125 проектов стандартов. Предложения и замечания по ним принимают разработчики в рамках профильных технических комитетов по стандартизации. Публичное обсуждение продлится до декабря – января. Точные даты и контактная информация указаны на сайте

ТК 023 Нефтяная и газовая промышленность. (Фонтанная и устьевая арматура. Подводная трубопроводная арматура.

ПНСТ Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Подводное устьевое оборудование и фонтанная арматура. Технические условия;

ПНСТ Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Система райзеров. Технические требования;

ПНСТ Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Подводная трубопроводная арматура. Технические условия;

ПНСТ Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Контроль выноса песка и эрозии. Методические указания;

ПНСТ Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Проектирование морских стальных сооружений;

ПНСТ Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Инспектирование трубопроводов. Аттестация персонала;

ГОСТ Р Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 3. Системы проходных выкидных трубопроводов (TFL);

ГОСТ Р Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 2. Гибкие трубные системы многослойной структуры без связующих слоев для подводного и морского применения;

ГОСТ Р Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 1. Общие требования и рекомендации;

ГОСТ Р Нефтяная и газовая промышленность. Проектирование и эксплуатация систем подводной добычи. Часть 10. Технические условия на гибкую трубу многослойной структуры со связующими слоями;

ПНСТ Нефтяная и газовая промышленность. Строительство скважин на суше. Состав и содержание проектной документации. Общие положения;

ПНСТ Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Многофазные расходомеры. Проектирование, испытания и эксплуатация;

ПНСТ Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Обнаружение утечек в подводных условиях. Методические указания;

ГОСТ Р Нефтяная и газовая промышленность. Подводные трубопроводные системы. Общие технические требования;

ГОСТ Р Трубопроводы промысловые из стеклопластиковых труб. Правила проектирования и эксплуатации

Источник: Портал gost.ru/portal/gost, 28 ноября