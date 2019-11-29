Новогодняя акция «Краны STANDARD – незамерзающая американка»

Новогодняя акция на продукцию TM PROFACTOR «Краны STANDARD – незамерзающая американка» со скидкой – 7%. Предложение действует с 1 декабря 2019 года по 31 января 2020 года!

В рамках новогодней акции компания Profactor Armaturen GmbH снижает цену на шаровые краны серии STANDARD с полусгоном – артикул PF UBV 324-327.

Высококачественная запорная арматура с высокой степенью надежности соответствует немецким стандартам DIN и европейским экологическим требованиям. Краны изготовлены из латуни марки CW617N под строгим производственным контролем, успешно прошли проверку в лабораторных условиях и на испытательных стендах в Германии и России.

Для защиты кранов серии STANDARD от подделки на внешней стороне корпуса поставлено фирменное клеймо «PF» и марка латуни.

Отметим, что скидка 7% действует только в период проведения акции «Краны STANDARD – незамерзающая американка» с 1 декабря 2019 года по 31 января 2020 года. Подробности акции на сайте www.profactor.ru

Пресс-служба компании Profactor Armaturen GmbH